Venezia-Milano vale il primato di un basket sempre più masochista

Spareggio Venezia-Milano per il primo posto Sei volte su 10 vale il titolo : A voler ascoltare la storia, il 60% dello scudetto è in ballo questa sera, nello Spareggio dell'ultimo turno tra Venezia e Milano: il match delle 20,30 , RaiSport, tra le due capolista mette in palio ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018 : Milano raggiunge Venezia in vetta - Varese si prende i playoff. Che lotta per la salvezza! : Penultima giornata della Serie A. Le lotte per il primo posto, i playoff e la salvezza stanno giungendo al termine ma tutto è ancora in gioco. Mercoledì sera, nell’ultimo turno, sapremo tutti i verdetti definitivi. La vetta della classifica è ancora in discussione. La Reyer Venezia, infatti, è caduta sul campo della VL Pesaro per 77-74. Una vera impresa quella firmata dai marchigiani, che dopo aver sbancato il Forum hanno infilato ...

Basket - 28a giornata Serie A 2018 : Venezia in testa da sola - Pesaro fa il colpo a Milano : A due giornate dal termine la Reyer Venezia si porta in testa alla classifica in solitaria. I Campioni d’Italia in carica si impongono nettamente in casa contro la Betaland Capo d’Orlando con il punteggio di 104-85, trascinati dai 22 punti di Edgar Sosa, alla sua miglior prestazione con la nuova maglia. Venezia sola in testa e Capo d’Orlando ultima e vicina alla soluzione, perchè la VL Pesaro si è resa protagonista della ...

Basket - serie A : Pesaro sorprende Milano - Venezia in testa da sola : ROMA - Milano cade inopinatamente in casa , 70-75, contro il fanalino di coda Pesaro e consente a Venezia, che travolge , 104-85, Capo d'Orlando, di restare da sola in vetta alla classifica. In chiave ...

Pesaro fa il colpaccio a Milano. Venezia sola in testa - cade ancora la Fiat : ROMA - Si è aperta con il colpaccio della Victoria Libertas Pesaro, che potrebbe anche valere la salvezza la domenica, la domenica della Serie A Postemobile. I marchigiani, trascinati da uno ...

Basket - Serie A : Brescia ferma Milano. Colpi esterni di Cantù - Venezia - Cremona - Avellino e Varese : Serie A Il calendario Il 27° turno del campionato di Serie A è tutto da gustare. Alle 12 la Reyer sbanca Sassari e aggancia provvisoriamente l'Olimpia, chiamata in serata a una trasferta delicata ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano in vetta. Brescia ferma l’Olimpia. Varese vince anche a Bologna : A tre giornate dal termine la Serie A ha una coppia al comando. La Reyer Venezia raggiunge in vetta alla classifica l’Olimpia Milano. I Campioni d’Italia in carica espugnano il campo della Dinamo Sassari per 92-84 grazie ad un’ottima prestazione di MarQuez Haynes ed Austin Daye, entrambi con 18 punti a referto. Venezia ha sfruttato la sconfitta dopo un tempo supplementare di Milano contro una straordinaria Brescia, che si ...

Milano vince il derby - Venezia tiene il passo. Trento vede i playoff : ROMA - Continua la striscia vincente dell'EA7 Milano che si aggiudica il sentitissimo derby contro la Red October Cantù 98-93 e porta a casa il nono successo consecutivo: i biancorossi, spinti ad ...

Basket - Serie A 2018 : l’Olimpia Milano si conferma al comando - Venezia vince contro Brescia : Tempo di derby e scontri diretti nella 26esima giornata del campionato di Serie A di Basket 2017-2018, che volge ormai al termine della stagione regolare. La giornata odierna sorride alle due squadre che guidano la classifica: Milano ha vinto il derby contro Cantù, mentre Venezia ha sconfitto Brescia nello scontro diretto per quella che attualmente è la seconda posizione alle spalle proprio dell’Olimpia. L’EA7 Armani Milano si è ...

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : derby Cantù-Milano - big match Venezia-Brescia : Sarà una 26a giornata davvero scoppiettante. Si comincia con l’anticipo del sabato tra la Fiat Torino e la Virtus Bologna, in quello che è più che mai un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Due squadre in crisi, reduci da un brutto momento e che hanno bisogno di una vittoria per uscire dal tunnel buio in cui sono entrate. Torino ha dato segnali di ripresa in quel di Milano e spera che l’aria di casa possa farla tornare al ...

Basket - Serie A - corsa al primato : Brescia non molla Milano e Venezia : Tre vittorie negli ultimi otto giorni tengono Brescia in scia alla capolista Milano e ai campioni d'Italia di Venezia. Brescia torna nei playoff a distanza di oltre vent'anni dall'ultima apparizione. ...

Basket - Serie A : Milano e Venezia in volo. Brescia e Avellino in scia : Serie A Il nuovo calendario Dopo l'anticipo del sabato Virtus-Bologna-Cantù, con la vittoria della Red October preziosissima in chiave playoff, si completa oggi il 25° turno del campionato di Serie A, ...