Venezia | Gdf arresta per corruzione funzionario Agenzia Entrate 2

Venezia : Gdf arresta per corruzione funzionario Agenzia Entrate : Venezia , 9 mag. , AdnKronos, Nelle prime ore della mattinata, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini ...

Venezia : Gdf arresta per corruzione funzionario Agenzia Entrate : Venezia , 9 mag. (AdnKronos) - Nelle prime ore della mattinata, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto gli arresti domiciliari di un funzionario dell' Agenzia delle Entrate di Ven

Venezia : Gdf sequestra 400 mila bastoncini di incenso con sostanze nocive : Venezia , 20 mar. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestra to 400.000 bastoncini di incenso per profumazione ambienti perché risultati contenere sostanze nocive . Questa volta, nella rete dei controlli sono finiti alcuni esercizi commerciali gestiti da imprenditori di origine cinese,

Venezia : Gdf disarticola associazione ‘ndranghetista operante in Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Vadalà è indagato nel procedimento penale Veneziano per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio, per aver creato unitamente ad altri componenti del sodalizio dei canali commer