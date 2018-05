Venezia | dopo i tornelli anti turisti arriva il bando dei negozi di cibo take away

Turisti : dopo Venezia - anche Sirmione e Capri pensano ai tornelli : Turisti: dopo Venezia, anche Sirmione e Capri pensano ai tornelli A Mattino Cinque il dilemma tra tutela delle città e apertura al turismo di massa. E Sgarbi dice: “Nessun obbligo al piacere”. Continua a leggere

Turisti : dopo Venezia - anche Sirmione e Capri pensano ai tornelli : Otto milioni di italiani hanno viaggiato lungo lo Stivale in questo ponte del primo maggio. Un weekend lungo, da ricordare non solo per i numeri da record , ma anche perché per la prima volta una ...

Dopo Venezia - anche Capri e Sirmione pensano ai tornelli per i turisti : Dopo Venezia, anche Capri e Sirmione pensano ai tornelli per i turisti In vista dell’estate, si pensa a forme di controllo dei flussi Continua a leggere

Venezia - varchi turisti : ripristinati tornelli dopo blitz no global : Roma, 29 apr. , askanews, Sono stati ripristinati i tornelli dopo il blitz dei no global al ponte della Costituzione contro i varchi per regolare i flussi turistici a Venezia, disposti dal sindaco ...

Dopo Venezia anche Capri pensa a “contingentare” i turisti : si studia una soluzione : Boom di turisti a Capri per il primo maxiponte della bella stagione: la ricettivita’ e l’occupazione dei posti letto negli alberghi e nei bed and breakfast ha raggiunto il 90%. turisti in gran parte italiani ma si registra anche un 25 per cento di stranieri. I grande afflusso porta il sindaco di Capri , Gianni De Martino, a considerare di realizzare anche per l’isola azzurra forme di ‘selezione’ sul modello di ...

Tornelli a Venezia - centri sociali rimuovono quello di piazzale Roma dopo un solo giorno : “Non si mettono i cancelli alla città” : Una trentina di giovani, in gran parte attivisti dei centri sociali, ha rimosso uno dei due varchi che il Comune di Venezia aveva posto ieri, sabato 28 aprile, per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte ‘caldo’ del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a piazzale Roma. “Non c’entrano con controllo del turismo, non si mettono cancelli ad una città” ha detto Tommaso ...

Palermo - Tedino verso l’esonero dopo la sconfitta contro il Venezia : ecco i NOMI dei probabili sostituti : Maurizio Zamparini è pronto all’ennesimo esonero della sua lunga carriera da presidente. Il proprietario del Palermo, sconfitto 3-0 dal Venezia, valuterà nelle prossime ore l’esonero dell’allenatore Bruno Tedino: i rosanero sono in una crisi pazzesca che rischia di compromettere la promozione in Serie A. De Biasi e Stellone sono i probabili sostituti. LEGGI ANCHE: Serie B: il Venezia travolge il Palermo 3-0 [GALLERY] L'articolo ...

ELFO UMANO A DOMENICA LIVE - CHI È LUIS PADRON / Video : viaggio verso Venezia dopo la giornata passata a Milano : LUIS PADRON, chi è l'uomo ELFO a DOMENICA LIVE: Video. Orecchie a punta e interventi shock, da Barbara d’Urso arriva il re del Fantasy: “Mi ispiro anche a vampiri e alieni. Ora sono felice”(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Friuli Venezia Giulia - il centrodestra cambia candidato dopo 5 giorni : è Fedriga. Salvini vuole l’en plein al Nord : Prima il Nord, in ogni caso, anche ora che le cose vanno molto bene anche al Centro ed è partita la conquista del Sud. Prima il Nord e infatti il segretario della Lega Matteo Salvini esce dal vertice di Palazzo Grazioli sull’elezione delle presidenze delle Camere con il gruzzolo più concreto, finora: la candidatura a presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per Massimiliano Fedriga. Triestino, 38 anni, ex capogruppo del Carroccio ...

Cadavere mummificato in casa - scoperto a Venezia anni dopo il decesso - : Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri in un'abitazione abbandonata da molto tempo. Potrebbe appartenere al proprietario dell'appartamento: un pensionato cancellato dall'anagrafe dal 2013 perché ...

Cadavere mummificato in casa - scoperto a Venezia anni dopo il decesso : Cadavere mummificato in casa, scoperto a Venezia anni dopo il decesso Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri in un’abitazione abbandonata da molto tempo. Potrebbe appartenere al proprietario dell'appartamento: un pensionato cancellato dall’anagrafe dal 2013 perché irreperibile Parole chiave: ...

Shock Serie B - Venezia-Ascoli : aggrediti due calciatori dopo la partita : Serie B, Venezia-Ascoli, aggrediti due calciatori – Shock nel campionato di Serie B. Al ritorno dalla trasferta di Venezia due calciatori dell’Ascoli sono stati aggrediti la scorsa notte al rientro a casa da alcune persone con il volto coperto. I due erano reduci dalla sconfitta nella gara del torneo cadetto contro la squadra di Filippo Inzaghi. Il primo è stato Samuele Parlati che ha ricevuto un pugno che ha schivato finendo a terra ...

Venezia : riaperto il Porte della Libertà dopo la caduta di un pilone : Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore sull'arteria che collega la città lagunare con Mestre - E' stato riattivato il traffico sul Ponte della Liberta a Venezia in entrambi i sensi di marcia ...