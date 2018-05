Venerdì i funerali di Rebecca Braglia

Gaza - è morto il giornalista ferito Venerdì : centinaia di persone a funerali di Murtaja Gli Usa bloccano l’inchiesta dell’Onu : E’ morto Yasser Murtaja, il giornalista palestinese rimasto ferito venerdì dal fuoco delle forze israeliane durante gli scontri alla barriera di confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo ha riferito il ministero della Salute controllato da Hamas, precisando che la vittima lavorava come fotoreporter per Ain Media, un’agenzia basata a Gaza. centinaia di persone hanno partecipato ai funerali nella grande moschea al-Omari a Gaza City. ...

STRAGE CISTERNA DI LATINA - ANTONIETTA GARGIULO/ Moglie di Capasso sta meglio - Venerdì i funerali delle figlie : STRAGE a CISTERNA di LATINA, la Moglie di Luigi Capasso ha aperto gli occhi ma non sa ancora della sue due bambine: le parole dell'amica di ANTONIETTA GARGIULO.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:53:00 GMT)

Cisterna. Venerdì i funerali di Alessia e Martina uccise da Luigi Capasso : Venerdì è in programma l’estremo saluto alle due bimbe sterminate dal padre a Cisterna di Latina. Per quella data sarà

Strage di Latina - Antonietta sta meglio : Venerdì i funerali delle due bambine : Migliorano le condizioni di Antonietta Gargiulo, ancora ricoverata al San Camillo di Roma. La moglie di Luigi Capasso, il carabiniere suicida che prima le ha sparato e poi ha ucciso le due figlie, a ...

