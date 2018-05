Veloce e costante | il rinato Raikkonen si gioca il Mondiale

MotoGP - Mondiale 2018 : i dubbi di Valentino Rossi. Yamaha Veloce ed incostante - sarà una stagione in salita? : Se la stagione 2017 della Yamaha aveva preso il via tra mille punti di domanda, soprattutto per quanto riguardava Valentino Rossi (dato che Maverick Vinales volava sulle ali dell’entusiasmo), il 2018 inizia con una situazione leggermente diversa. La nuova M1, infatti, piace di più al “Dottore”, in maniera ben differente all’edizione precedente che, sin dai primi chilometri, non lo aveva minimamente soddisfatto. La moto ...