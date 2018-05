Velisti dispersi | nave Alpino | nessuna evidenza del naufragio 

Velisti dispersi - la figlia di Fogar : non sospendete le ricerche - : La figlia del celebre navigatore ha lanciato un appello affinchè si prosegua nella ricerca dei due due skipper Aldo Revello e Antonio Voinea, dispersi dopo il naufragio della Bright nell'Atlantico

Velisti dispersi : il Cnr ‘getta’ le zattere virtuali : Due gruppi del Consiglio Nazionale delle Ricerche continuano a “gettare” zattere virtuali per cercare di restringere il campo delle ricerche, nella speranza di ritrovare i due Velisti dispersi tra le isole Azzorre e Gibilterra ormai dal 2 maggio, Aldo Revello e Antonio Voinea. “Utilizzando dei modelli matematici e statistici in pratica buttiamo virtualmente migliaia di zattere e vediamo dove vanno a finire a seconda delle ...

Velisti dispersi - la figlia di Fogar : «Non sospendete le ricerche» : La scrittrice e giornalista ha lanciato un appello ricordando quando nel 1978 anche sua padre Ambrogio scomparve per 74 giorni, ma poi venne ritrovato

Velisti dispersi - il Cnr precisa la posizione potenziale della zattera a circa 150 miglia da Madeira : Nave Alpino, la fregata italiana della Marina Militare (Fremm, Fregata Europea Multi Missione, Classe Bergamini) prosegue tra le Azzorre e il Portogallo le ricerche dei naufraghi del Bright, l’imbarcazione italiana a vela da cui il 2 maggio scorso è partito il segnale di richiesta di soccorso e di cui, da allora, non si sono avute più notizie. A coadiuvare le ricerche della nave, comandata dal Capitano di fregata Davide da Pozzo, i ricercatori ...

La Marina Militare nell'Atlantico per i Velisti dispersi : La Marina Militare con la sua nave Alpino farà oggi e domani un'ulteriore ricerca nell'oceano Atlantico dopo il naufragio dell'imbarcazione Bright, sulla quale viaggiavano l'italiano Aldo Revello e il ...

Velisti dispersi - Giovanni Soldini : cercateli ancora. Hanno preso la zattera : Intervista al campione di traversate: "Non sono andati a fondo. Non sarà facile recuperarli, ma possono resistere per settimane"