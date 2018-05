Velisti dispersi | il Cnr ‘getta’ le zattere virtuali

Velisti dispersi - la famiglia : “Continuate a cercare : sono sulla zattera” : Velisti dispersi, la famiglia: “Continuate a cercare: sono sulla zattera” A Mattino Cinque la testimonianza di Rosa, la compagna di Aldo Revello, convinta che i due Velisti siano ancora vivi. Continua a leggere L'articolo Velisti dispersi, la famiglia: “Continuate a cercare: sono sulla zattera” proviene da NewsGo.

Velisti dispersi - la figlia di Fogar : «Non sospendete le ricerche» : La scrittrice e giornalista ha lanciato un appello ricordando quando nel 1978 anche sua padre Ambrogio scomparve per 74 giorni, ma poi venne ritrovato

Velisti spezzini dispersi - la figlia di Fogar : La scrittrice e giornalista ha lanciato un appello ricordando quando nel 1978 anche sua padre Ambrogio scomparve per 74 giorni, ma poi venne ritrovato

Velisti dispersi - il Cnr precisa la posizione potenziale della zattera a circa 150 miglia da Madeira : Nave Alpino, la fregata italiana della Marina Militare (Fremm, Fregata Europea Multi Missione, Classe Bergamini) prosegue tra le Azzorre e il Portogallo le ricerche dei naufraghi del Bright, l’imbarcazione italiana a vela da cui il 2 maggio scorso è partito il segnale di richiesta di soccorso e di cui, da allora, non si sono avute più notizie. A coadiuvare le ricerche della nave, comandata dal Capitano di fregata Davide da Pozzo, i ricercatori ...

Velisti dispersi : la nave Alpino continua le ricerche : continua senza sosta la ricerca dei due Velisti dispersi nell’oceano Atlantico, tra le Azzorre e l’Europa, da parte di nave Alpino, la fregata multimissione della Marina militare, che domani, sottolinea la Forza armata, “in funzione dell’autonomia logistica residua, riprenderà l’attività programmata”. L’attività della nave militare, al comando del capitano di fregata Davide Da Pozzo, è iniziata ieri ...

La Marina Militare nell'Atlantico per i Velisti dispersi : La Marina Militare con la sua nave Alpino farà oggi e domani un'ulteriore ricerca nell'oceano Atlantico dopo il naufragio dell'imbarcazione Bright, sulla quale viaggiavano l'italiano Aldo Revello e il ...

Velisti dispersi - Giovanni Soldini : cercateli ancora. Hanno preso la zattera : Intervista al campione di traversate: "Non sono andati a fondo. Non sarà facile recuperarli, ma possono resistere per settimane"

Velisti dispersi - "Hai promesso di tornare : e io ti aspetto" : La Spezia, 8 maggio 2018 - «Sono convinta che sia ancora vivo , la fuori nell'Oceano. Ogni mattina mi affaccio sull'Atlantico, e spero di vedere la sua mano che dice 'vieni a prendermi', e ogni minuto ...

La moglie di uno dei Velisti dispersi : «Hanno azionato a mano l’allarme» : Ripresi i sopralluoghi aerei e navali per trovare i due spezzini scomparsi dai radar nell’Atlantico. La compagna: «Sono certa: Aldo e Antonio sono sulla zattera»

Velisti dispersi - Alfano : “Il Portogallo prosegue le ricerche” : Velisti dispersi, Alfano: “Il Portogallo prosegue le ricerche” Velisti dispersi, Alfano: “Il Portogallo prosegue le ricerche” Continua a leggere

Velisti dispersi - la moglie di Revello è sicura : “Hanno azionato l’allarme - sono sulla zattera” : La moglie di Aldo Revello, disperso nell'Atlantico insieme ad Antonio Voinea: “Se prima ero sicura al 90% che fossero su una zattera, adesso lo sono al 100%”.Continua a leggere

Velisti dispersi - i ricercatori Cnr : “Secondo i nostri calcoli la zattera potrebbe essere andata verso Nord-Ovest” : “C’è più di qualche possibilità che i naufraghi siano intorno al punto: 20.5 W e 38.25 N”. Lo afferma Sandro Carniel, ricercatore di Cnr Ismar di Venezia, che insieme a Carlo Brandini del Cnr Lamma di Firenze ha svolto e coordinato una proiezione per cercare di individuare la rotta della eventuale zattera di salvataggio sui cui si spera si sia messo in salvo l’equipaggio del Bright, l’imbarcazione italiana da cui il 2 maggio scorso è stata ...

Velisti dispersi nell'Atlantico - riprendono le ricerche in oceano | : Il ministro degli Esteri Alfano: "Portogallo intenzionato a proseguire" le perlustrazioni in oceano per trovare Aldo Revello e Antonio Voinea, scomparsi il 2 maggio tra le Azzorre e Gibilterra