Vela | Europei Laser 2018 | Mattia Gallo è 19° nello Standard | Silvia Zennaro sale nel

Vela - Europei Laser 2018 : gli italiani perdono terreno. Marco Gallo 17° : Seconda giornata degli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, in corso di svolgimento a La Rochelle. Nella baia francese sono state disputate due regate per ogni classe, rispettando il programma previsto, che verrà completato domani con le ultime due regate di classificazione prima della suddivisione in flotte e delle sei prove finali. Gli italiani hanno perso terreno. Nello Standard maschile Giovanni Coccoluto è sceso in 25esima ...

Vela - Europei Laser 2018 : Giovanni Coccoluto e Valentina Balbi in decima posizione : Hanno preso il via oggi gli Europei delle classi Laser, Standard e Radial. Nella baia di La Rochelle, in Francia, entrambe le prove in programma sono state portate a termine. Nella classe Standard maschile sono tutti davanti i favoriti. Il neozelandese Sam Meech ha vinto entrambe le prove della sua flotta, e comanda con 2 punti, 1 in meno rispetto all’australiano Matthew Wearn (un primo e un secondo posto). Terzo, invece, il cipriota ...

Vela - Europei Laser 2018 : Francesco Marrai torna in acqua per ritrovare la vittoria. Anche Giovanni Coccoluto può provarci : Scatteranno lunedì gli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, nella baia di La Rochelle, nella costa ovest della Francia. Saranno quindi assegnati due titoli continentali, detenuti dall’inglese Nick Thompson e dall’olandese Marit Bouwmeester. Medaglia d’argento in carica, farà il suo ritorno in acqua Francesco Marrai. È sicuramente lui l’asso della spedizione azzurra, assente dai campi di regata dalla fine di ...

FOTO – Europei Pallanuoto 2018 : sVelate le medaglie della manifestazione continentale a Barcellona : A Barcellona sono state svelate le medaglie per i prossimi Europei di Pallanuoto, che saranno al via dal prossimo 14 luglio nello splendido scenario della Piscina Picornell ovviamente sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. Davvero bellissime, con un particolare che richiama all’acqua ed un altro invece che ispirato alla palla: sono state create dal designer Javier Abad. “Sono molto orgoglioso del risultato. Il design ...

Vela - Europei Finn 2018 : Edward Wright beffa Nicholas Heiner in Medal Race e vince il titolo : Edward Wright ha vinto l’Europeo 2018 della classe Finn. Il britannico ha inseguito per tutta la settimana l’olandese Nicholas Heiner ma proprio nella regata decisiva, la Medal Race, ha operato il sorpasso. Wright partiva infatti con cinque punti da recuperare ma è riuscito a spuntarla grazie al 5° posto nell’ultima gara, che assegnava un punteggio doppio e svoltasi in condizioni davvero difficili, con vento forte e onde alte. ...

Vela - Europei Finn 2018 : una sola regata nell’ultima giornata - domani la Medal Race. Alessio Spadoni chiude al 25° posto : Una sola regata nell’ultima giornata di classificazione agli Europei di classe Finn. Si è trattato dell’ottava prova, che era già stata disputata ieri ma che era stata successivamente annullata, ore dopo la sua conclusione, dal momento che la boa di bolina era finita troppo lontana dal percorso stabilito, per via del forte vento. Oggi è stata l’unica prova svolta, dopo la pioggia mattutina e il vento praticamente scomparso nel ...

Vela - Europei Finn 2018 : è lotta a due tra Nicholas Heiner ed Ed Wright. Bene Alessio Spadoni - terzo nella seconda regata : Quarta giornata agli Europei di classe Finn, in corso di svolgimento nella Baia di Cadiz, in Spagna. Oggi il programma si è svolto regolarmente, con due regate disputate. Il vento ha atteso un po’ prima di fare la sua comparsa ma quando lo ha fatto le gare hanno visto uno scenario perfetto, con sole e brezza di 15-18 nodi. La classifica si è andata in ogni caso definendo, quando mancano le ultime due regate di classificazione. La lotta ...

Vela - Europei Finn 2018 : Nicholas Heiner ancora in testa - Edward Wright alle sue spalle. Alessio Spadoni 26° : Terza giornata degli Europei Finn 2018. A Cadiz, in Spagna, il vento ha consentito oggi lo svolgersi di ben tre regate, recuperando così quella annullata nella prima giornata. Non è cambiata però la testa della classifica: l’olandese Nicholas Heiner ha vinto la prima prova odierna, raccogliendo poi un 17° (scartato) e un 5° posto e portando il suo totale a 16 punti. alle sue spalle rimane saldo il britannico Edward Wright (7-20-3 oggi), a ...

Vela - Europei Finn 2018 : comanda sempre Nicholas Heiner. Alessio Spadoni 27° dopo la seconda giornata : Anche oggi poco vento a Cadiz, in Spagna, sede degli Europei della classe Finn di Vela. La brezza è stata, come ieri, tra i 7 e i 9 nodi, condizioni che non hanno impedito lo svolgersi delle due regate in programma, senza però che si riuscisse a recuperare la gara annullata ieri. dopo la seconda giornata non è cambiato il leader della classifica generale. A comandare è infatti sempre l’olandese Nicholas Heiner, autore oggi di un 7° e di un ...

Vela - Europei Finn 2018 : nella prima giornata una sola regata disputata per poco vento. Alessio Spadoni 36° : È stato il vento il protagonista della prima giornata degli Europei della classe Finn di Vela. A Cadiz, in Spagna, si è potuta svolgere una sola delle due prove in programma, con una brezza di circa 7-8 nodi, prima che questa diminuisse al punto da rendere impossibile disputare la seconda gara. A vincere è stato l’olandese Nicholas Heiner, bronzo agli ultimi Mondiali, che sul traguardo ha preceduto l’americano Caleb Paine e ...

Vela - Europei Finn 2017 : Alessio Spadoni l’unico italiano al via. A lui il compito di cambiare rotta in questa classe : La stagione 2018 della Vela, iniziata con le prime due tappe della Coppa del Mondo, prosegue con gli Europei della classe Finn, in programma a Cadiz, in Spagna, dal 9 al 17 marzo. È una prova importante per l’Italia, che però non si presenta nelle migliori condizioni al via. La flotta, infatti, sarà composta dal solo Alessio Spadoni. Toccherà a lui tenere alto l’onore degli azzurri in una classe riVelatasi la cosiddetta “pecora ...