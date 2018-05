Veglie di riparazione in Chiesa e lettere demenziali ProVita | l’omofobia esiste ancora

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Leggendo Federico Zappino, nell’introduzione al volume da lui curato Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo (Ombre Corte, 2016), si scopre che la società contemporanea è afflitta dalla presenza dei “neofondamentalisti”, ovvero quelle forze omofobe e reazionarie contrarie ai diritti per le persone Lgbt (matrimonio egualitario, Gpa, adozioni e genitorialità più in generale). Tale premessa è necessaria se si vuol comprendere cosa sta accadendo in Italia rispetto a due vicende locali che sono balzate alla cronaca, nei giorni scorsi: la preghiera di “” per un incontro tra fedeli e comunità Lgbt, da una parte; la lettera, pubblicata da, di un padre che piange la figlia “diventata” lesbica, dall’altra. I protagonisti di tali avvenimenti, aggiungo, rientrano a pieno titolo nel neofondamentalismo e saranno qui definiti come cattolici integralisti (o ...