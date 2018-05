optimaitalia

: Uscita #Anthem ufficiale nel 2019, le prospettive di #EA - OptiMagazine : Uscita #Anthem ufficiale nel 2019, le prospettive di #EA - TopGamerToGa : #anthem rilasciato periodo d’uscita marzo 2019 link della news:… - Eurogamer_it : EA svela la finestra di lancio di #Anthem: il gioco arriverà a marzo del 2019. -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Finora EA non l'aveva ancora confermato ufficialmente, seppur c'era stato un rinvio che alludeva timidamente a una finestra temporale didel genere: ora però possiamo dirlo con sicurezza e ufficialità,uscirà nelentro il mese di marzo, proprio in quella finestra primaverile specifica (sulla scia di una release come Mass Effecy Andromeda). Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, il Chief Financial Officer Blake Jorgensen ha rivelato la finestra di rilascio diin modo preciso.Fino ad ora, sapevamo che il gioco sarebbe arrivato nel quarto trimestre dell'anno fiscale, ma ora appunto conosciamo il mese. Jorgensen ha annunciato che il gioco verrà rilasciato nell'ultimo mese del trimestre, il che significa proprio marzo. Il producer ha anche accennato al fatto che, dal momento cheè una ...