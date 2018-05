USA - scorte ingrosso marzo +0 - 3% m/m : Frena la crescita delle scorte di magazzino USA. Nel mese di marzo, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento dello 0,3% a 627,4 miliardi di dollari ...

Petrolio - in rialzo oltre le attese le scorte settimanali USA : Salgono ben oltre le attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ultimi sette ...

Prezzi petrolio in rialzo - focus sulle scorte USA : Teleborsa, - I Prezzi del petrolio si muovono al rialzo con gli investitori in attesa dell'aggiornamento sulla condizione degli stock di greggio, negli USA. Il contratto sul Light Crude statunitense ...

Windows 10 Mobile : terminate anche le ultime scorte sul Microsoft Store USA : Il 24 febbraio di quest’anno Microsoft rese nuovamente disponibili sul proprio Store online localizzato in USA tutta la propria gamma Lumia lanciata nel 2015. anche se in quell’occasione non fu rilasciato un comunicato ufficiale, era abbastanza ovvio che si trattava soltanto delle ultime scorte e non di certo di un’eventuale “resurrezione” degli smartphone by Redmond soprattutto se si conta la disastrosa situazione ...

USA : scorte petrolio giù di 1 - 1 mln barili - Wti a 68 dollari : Milano, 18 apr. (AdnKronos) – Le scorte di greggio degli Stati Uniti sono scese di 1,07 mln di barili, più delle stime degli analisti, nella settimana conclusasi il 13 aprile, attestandosi a 427,6 milioni di barili in tutto. Il dato ha fatto balzare le quotazioni del petrolio a New York sopra i 68 dollari al barile, ai massimi dal 2014. L'articolo Usa: scorte petrolio giù di 1,1 mln barili, Wti a 68 dollari sembra essere il primo su Meteo ...

USA - in aumento le scorte di magazzino. Centrate le attese : Teleborsa, - Aumentano le scorte di magazzino delle imprese. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti , le scorte sono cresciute dello 0,6%, a 1.928,8 miliardi di dollari come a gennaio,...

USA - aumentano oltre attese le scorte di magazzino : Accelera la crescita delle scorte di magazzino USA. Nel mese di febbraio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento dell'1% a 625,6 miliardi di dollari ...

USA - scorte petrolio crescono a sorpresa. WTI in ribasso : Teleborsa, - crescono inaspettatamente le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ...

Cameriere licenziato fa caUSA : 'Non sono scortese - sono francese' - : E' accaduto in Canada. L'uomo è rivolto ad un tribunale di Vancouver accusando i suoi ex datori di lavoro di "discriminazione culturale"

Importanti segnali su OnePlus 6 : scorte OnePlus 5T esaurite in USA : Sarebbe un errore pensare che il OnePlus 6 sia poi così distante, soprattutto alla luce di quanto appena avvenuto nel mercato nordamericano, dove le scorte relative all'attuale ammiraglia, rappresentata come sappiamo da OnePlus 5T, sembrano ormai essere terminate. Negli USA il dispositivo venne lanciato a novembre, ovvero solo quattro mesi fa. Parliamo quindi di un telefono ancora di primo pelo, ma che tuttavia non risulta essere più ...

USA - scorte settimanali di petrolio in calo. WTI in rialzo : Diminuiscono inaspettatamente le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...