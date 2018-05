Usa | ritrova la madre naturale e scopre che aveva chiamato il ristorante con il suo nome

Scomparsi a Palermo : ritrovato e arrestato Guzzardo. È accUsato di aver ucciso Alario : ritrovato e arrestato il barista di Palermo scomparso insieme al compaesano Santo Alario, 42 anni, lo scorso 7 febbraio. Giovanni Guzzardo era nascosto in un casolare di Termini Imerese. La rabbia della madre di Alario: "Ho pianto tutte le mie lacrime, mi dica che fine ha fatto mio figlio".Continua a leggere

Usa - barista aiuta una cliente a ritrovare il portafoglio rubato e “adotta” il ladro : Usa, barista aiuta una cliente a ritrovare il portafoglio rubato e “adotta” il ladro Il ladruncolo era un ragazzo di 17 anni che viveva per strada: il proprietario del bar lo ha accolto in casa e gli ha dato un lavoro Continua a leggere

RagUsa - ritrovata Rosa Ventura - sta bene : è stata salvata da un crepaccio : Rosa Ventura, 85 anni, era scomparsa da Ragusa da poche ore. È stata soccorsa in un crepaccio, dove era precipitata in uno sfortunato incidente. Presto potrà riabbracciare i suoi familiari a casa.Continua a leggere

Ritrovamento di ordigno bellico e proiettili nel porto interno : zona chiUsa al traffico : BRINDISI - Chiuso al traffico veicolare e pedonale viale Regima Margherita a Brindisi nel tratto compreso tra via Dogana e via Montenegro per Ritrovamento di ordigni e proiettili bellici nello ...

Gomorra - armi e droga ritrovati in un ristorante Usato come set per alcune scene : Lì dove sono state girate anche scene della serie Gomorra, le cui riprese per la quarta stagione inizieranno a breve. sono stati trovati 38 chilogrammi di hashish, una pistola con matricola abrasa e anche oltre 5mila cartucce. Set, questa volta del ritrovamento, è un ristorante di Varcaturo, località del Napoletano, il cui proprietario, Saverio Carandente, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Durante la perquisizione effettuata ...

Ragazza travolta dal treno a Torino Porta SUsa : #suicidio. Ritrovato il diario della ragazza : Una mattina come tante, ad attendere il treno per andare a scuola insieme ai compagni e a qualche insegnante. L’arrivo del treno, il fischio che avvisava di allontanarsi dai bordi della banchina e poi il tragico incidente. B.I., studentessa di Rivoli, è morta così sotto gli occhi di tutti. Erano appena passate le sette di ieri mattina con il treno che doveva prendere per raggiungere Vercelli dove ha sede il liceo musicale che frequentava. ...

SiracUsa - 20enne uccisa a coltellate : il cadavere ritrovato in un pozzo : Una ragazza di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi, è stata uccisa a coltellate a Canicattini Bagni, comune nel Siracusano. Il suo corpo è stato trovato all’interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, dopo che il padre ne aveva denunciato la scomparsa sabato sera: l’uomo, non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno, aveva subito allertato i carabinieri. Proprio il compagno sarebbe il ...

A Fano è in corso l’evacuazione di circa 23 mila persone a caUsa del ritrovamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale : A Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, è in corso una grande operazione di evacuazione che coinvolge circa 23 mila persone: questa mattina è stata ritrovata una bomba della Seconda Guerra Mondiale in un cantiere sul lungomare Sassonia. L’evacuazione The post A Fano è in corso l’evacuazione di circa 23 mila persone a causa del ritrovamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale appeared first on Il Post.