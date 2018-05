Usa | mente dell’attacco dell’11 9 offre informazioni sul nuovo capo della Cia Gina Haspel

Calorie sulle confezioni del cibo - negli Usa è (finalmente) obbligatorio : Credits foto: Adobe Stock Un Big Mac ha 530 Calorie, ne ha 190 il latte grande di Starbucks, il panino con tacchino, mela e formaggio cheddar della catena Panera ne contiene 710. Fino alla settimana scorsa nessuna di queste catene era obbligata a esporre sulle etichette del cibo le Calorie che conteneva. Non più da oggi. Dopo una decina d’anni di attesa la Food and Drug Administration statunitense, l’agenzia che sovrintende alla sicurezza ...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane accUsa il reality di strumentalizzare morbosamente la sua storia con Simone Coccia : Lo sfogo della deputata al settimanale Oggi: "Sperano di infastidirmi, mostrando certi aspetti del suo carattere"

Belen Rodriguez : “Voglio chiedere umilmente scUsa a Michelle Hunziker - ho detto una cattiveria che non penso” : “Michelle? A lei piace, lei va in depressione se non ha i paparazzi fuori, lei c’ha sempre il sorriso”. A parlare così a un paparazzo che l’aveva seguita fin sotto casa è stata Belen Rodriguez che, appena il fotografo le ha fatto notare di come ci siano star molto più gentili di lei, ad esempio Michelle Hunziker, ha risposto così. Ora, a distanza di qualche giorno, la showgirl argentina ha deciso di chiedere scusa. ...

“Michelle - perdonami. Mi vergogno come una ladra”. Belen ammette tutto. Dopo quello che è successo non può che scUsarsi pubblicamente con la Hunziker. “Mi dispiace davvero tanto…” : “Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle Hunziker”. Inizia così lo sfogo social di Belen Rodriguez, che in una Storia apparsa sul suo profilo Instagram si rivolge direttamente alla conduttrice e showgirl svizzera con cui ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia. Ma che è successo? Cosa ha fatto l’argentina di così grave da scusarsi pubblicamente con la collega? Bisogna fare un passo indietro per capire il ...

“Ora basta”. Grande Fratello - la D’Urso zittisce Matteo. Il calciatore accUsa brutalmente Alberto Mezzetti ma Carmelita - già provata dalla questione bullismo - lo ‘abbatte’ in pochi secondi : per lei è standing ovation : Nella terza puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 aprile, Barbara D’Urso ha comunicato ai concorrenti i provvedimenti presi dalla produzione dopo gli scontri avvenuti nell’ultima settimana. Nel corso della serata, inoltre, Patrizia Bonetti e Veronica Satti hanno pianto per i loro padri e Luigi Mario Favoloso ha appreso di essere stato lasciato da Nina Moric. Durante la serata è andata in onda anche una lite tra ...

NETANYAHU ACCUsa “IRAN MENTE : HA PROGRAMMA ATOMICO SEGRETO”/ Trump : "Israele dà la prova che avevo ragione" : Israele, NETANYAHU: “IRAN MENTE sul nucleare. Preparavano 5 bombe come Hiroshima: abbiamo le prove”. Le ultime notizie: intelligence scopre dossier segreto di Teheran(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:08:00 GMT)

Netanyahu accUsa : «L'Iran mente. Vogliono produrre armi atomiche potenti 5 volte più di Hiroshima» : Israele accusa l'Iran: ha mentito sul nucleare e ha tenuto i documenti e le istruzioni per riaprire il programma di armamenti atomici. Le dichiarazioni del premer israeliano Benyamin Netanyahu...

“La verità su Corona e Silvia Provvedi”. Gossip bomba. La notizia della loro rottura (caUsa Belen) aveva fatto subito il giro del web. Ma con questi tre nomi in ballo non poteva finire semplicemente così. L’ultimo incredibile sviluppo dell’intrigo amoroso : Facciamo un passo indietro: Fabrizio Corona e Silvia provvedi si sono lasciati. I motivi? Diversi, tra cui Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata con lui nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del Gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) il settimanale Chi, sempre vicino alla showgirl argentina, ha spiegato che non è ...

Tumori - lampioni a led sotto accUsa : aumenterebbero il rischio di cancro alla prostata e al seno : Una ricerca, pubblicata su “Environmental Health Perspectives“, e condotta dalla Università di Exeter e dal Barcelona Institute for Global Health, ha esaminato 4mila persone in 11 diverse regioni della Spagna, ed ha stabilito un possibile collegamento tra l’esposizione all’illuminazione stradale al led e un rischio (doppio) di sviluppare un tumore alla prostata e di 1,5 volte per il cancro al seno: i ricercatori ritengono ...

Nuovamente chiUsa la galleria in cui bruciò il pullman - 14 km coda : Nuova giornata di 'passione' sull'autostrada A10 nel tratto savonese, con code che hanno sfiorato i 15 km. Dopo che venerdì scorso l'incendio di un pullman all'interno della galleria Fornaci tra ...

Tiziano Renzi e l’affare degli outlet - parla l’ex socio Dagostino : “Lo Usavo per condizionare psicologicamente i politici” : Perché portava in giro Tiziano Renzi a incontrare i politici? “Perché faceva parte del suo lavoro, quello della lobby. Era un’epoca, quella, dove incontravi un tale per strada e voleva stare con Renzi“. Il padre dell’ex premier era il suo biglietto da visita? “Come l’arbitro che dà il rigore alla Juventus per condizionamento psicologico“. Parola di Luigi Dagostino, che in un’intervista a La Verità ...

Chirurgia - Usa : “perfettamente riuscito” il primo trapianto pene-scroto : Negli Stati Uniti, un team di medici ha effettuato con successo il primo trapianto di pene e scroto. Il paziente è stato operato lo scorso 26 marzo all’ospedale della facoltà di medicina della John Hopkins University nello stato del Maryland: solo ora l’equipe medica ha reso noto che l’intervento è perfettamente riuscito. Per la prima volta sono stati trapiantati sia pene che scroto (gli altri tre casi simili e precedenti ...

Patrick Lumumba/ Il congolese ingiustamente accUsato e incastrato da Amanda Knox (Sono Innocente) : Nella puntata di questa sera di "Sono Innocente" si parlerà del delitto di Meredith Kercher, con la testimonianza di Patrick Lumumba che fu ingiustamente accusato.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:33:00 GMT)

Trump accUsa l’Opec : prezzi del petrolio «artificialmente molto alti» : Dopo i dazi contro la Cina e le sanzioni contro la Russia, che hanno gettato nel caos il mercato dei metalli, Donald Trump ora mette nel mirino l'Opec, accusandola di mantenere i...