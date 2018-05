Usa | il Senato voterà per bocciare il regolamento anti-net neutrality

Usa : senatori chiedono alle banche di declassificare dati di uomini d'affari russi - : Lo riferisce la Reuters citando la lettera dei senatori. Secondo l'agenzia, i senatori del partito democratico hanno scritto una lettera, nella speranza di aumentare la pressione non solo sugli ...

Usa : senatore Nonini vuole infliggere pena capitale a chiunque ricorra ad aborto : La settimana scorsa il senatore americano Bob Nonini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l’aborto che hanno suscitato numerosissime critiche: “l’aborto è omicidio, chi abortisce dovrebbe essere condannato a morte”. A seguito di queste affermazioni anche la sua campagna elettorale per diventare vicegovernatore dell’Idaho è a rischio a causa delle innumerevoli critiche; i dati hanno subito confermato la crescente perdita di consensi per ...

"Bombardamenti Usa contro strutture chimiche di Assad" : per senatore russo è fake news - : "I bombardamenti missilistici degli Stati Uniti contro le presunte strutture chimiche in Siria: un falso puro, come il cosiddetto attacco chimico a Douma: oggi le persone comuni camminano vicino ...

I senatori Usa? Non s'intendono di social : 'Facebook è come Twitter?', 'Il suo è un monopolio?', 'Su WhatsApp si mandano le email?'. I senatori che martedì hanno ascoltato le parole del fondatore e numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, ...

Zuckerberg vs Senato Usa : vince il Ceo di Facebook ai punti - : In realtà, con questa società e questa politica, gli americani , e il resto del mondo, Facebook se lo meritano. Ce lo meritiamo.

Tra scuse e incertezze - Zuckerberg parla al Senato Usa sul caso Facebook - Cambridge Analytica : Teso, nervoso, senza felpa ma con una giacca blu e una cravatta violacea, Zuckerberg alla fine è arrivato al suo giorno più difficile. L’audizione alla Commissione Commercio del Senato americano per lo scandalo Cambridge Analytica è ancora in corso, ma non sembra davvero una visita di cortesia. Il Senatore John Thune, a un certo punto, ha fatto cen...

Zuckerberg sotto attacco di fronte al Senato : «Facebook non diventi incubo della privacy». Il Ceo si scUsa : «Mi dispiace» Diretta : «Facebook non diventi incubo della privacy», lo ha detto John Thune, Senatore repubblicano alla presidenza della commissione Commercio del Senato, aprendo il dibattito che vede...