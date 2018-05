USA e dollaro si rafforzano ancora | crisi emergenti ed EU

Andamento cambio Euro/Dollaro USA dell'8/05/2018 - ore 15.40 : Movimento fiacco per il cross-rate Euro contro Dollaro , che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro / Dollaro USA ha iniziato a trattare ...

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 7/05/2018 - ore 15.40 : Leggermente negativo il cross-rate Euro contro Dollaro , mostrando un Andamento simile all' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro / Dollaro USA ha esordito a quota 1,1959, con un decremento ...

"La Turchia ritira il suo oro dagli USA per l'indipendenza dal dollaro" - : Gli analisti vedono in questa mossa un'escalation dello scontro tra la Turchia e gli Stati Uniti, in particolare da quando il presidente turco Erdogan parla esplicitamente della necessità di ...