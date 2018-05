Usa-Corea del Nord | da segretario Pompeo segnali di pace a Pyongyang per il rilascio di

Disgelo Kim-Trump - liberati 3 prigionieri Usa/ Corea Del Nord - operazione Pompeo condizione al vertice di pace : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "liberati 3 prigionieri Usa, a casa con Pompeo"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:10:00 GMT)

COREA DEL NORD - MIKE POMPEO A PYONGYANG/ Liberi 3 prigionieri Usa - Trump su Twitter : "Ora vertice con Kim" : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-COREA del NORD, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:01:00 GMT)

Nord Corea - Pompeo oggi a Pyongyang. Seul : “Regime rilascerà tre detenuti Usa” : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang per incontri con funzionari NordCoreani in vista del vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un. Secondo Yonhap, quale gesto di distensione per il summit il regime rilascerà i tre cittadini Usa detenuti dal 2017. Citando un funzionario dell’Ufficio presidenziale di Seul, l’agenzia riporta che Pompeo dovrebbe ritornare in patria ...

Xi Jinping-Kim Jong-Un - incontro pace a Dalian/ Vertice Cina-Nord Corea : “nucleare inutile senza minacce Usa” : Kim Jong-Un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: Vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:03:00 GMT)

Corea del Nord : 'Dagli Usa ostacoli alla distensione col Sud' : La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di rovinare la nascente distensione con il Sud dopo l'incontro tra i due leader Kim Jong-un e Moon Jae-in. Pyongyang definisce infatti "fuorvianti" le ...