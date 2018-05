Upfront 2018-19 Fox | ordinato The Passage

blogo

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è escluso che nelle prossime giornate possa fare altri annunci.-19 Fox, i nuovi drama The: serie tv tratta dall'omonima trilogia letteraria di Justin Cronin. Una struttura governativa segreta americana sta sviluppando un virus che potrebbe o curare qualsiasi malattia o causare l'estinzione della razza umana. Amy Bellafonte (Saniyya Sidney) è una bambina di dieci anni che viene scelta come cavia per sperimentare il virus: l'agente federale Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar) è incaricato di diventare il suo padre surrogato, proteggendola. Creato da Elizabeth ...