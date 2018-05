Uomini e donne | Puntata 9 maggio 2018 in diretta

Uomini e Donne : Marta Pasqualato attacca Nicolò Brigante sui social : Marta Pasqualato contesta Nicolò Brigante dopo la scelta a Uomini e Donne Maggio, si sa, é il mese delle scelte presso gli Studi Elios in Roma. Infatti si sta per concludere anche questa stagione di Uomini e Donne che vede ancora sul trono Mariano, Sara e Nilufar. Quest’ultima è prossima alla scelta. La giovane ragazza dagli occhi azzurri farà la sua scelta la prossima settimana. Chi sarà il suo principe con il quale iniziare una nuova storia ...

Gemma e Giorgio - bacio al Maurizio Costanzo Show / Video : le conseguenze del gesto a Uomini e Donne : bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti al Maurizio Costanzo Show : se ne discute nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne e scoppia lo scontro(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:25:00 GMT)

Uomini e Donne - Marta furiosa : le dichiarazioni di Nicolò fanno male : Uomini e Donne, Marta contro Nicolò per le dichiarazioni dell’ex tronista Dopo la scelta Nicolò Brigante è tornato a Uomini e Donne con la nuova fidanzata Virginia Stablum. E nel corso della registrazione non ha potuto fare a meno di parlare della non scelta Marta Pasqualato. In particolare l’ex tronista ci ha tenuto a precisare […] L'articolo Uomini e Donne, Marta furiosa: le dichiarazioni di Nicolò fanno male proviene da ...