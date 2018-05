Uomini e donne | Puntata 9 maggio 2018 in diretta | Gemma e Marco

Uomini e donne | Puntata 9 maggio 2018 in diretta : [live_placement] Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e donne | Puntata 9 maggio 2018 in diretta pubblicato su Gossipblog.it 09 maggio 2018 14:40.