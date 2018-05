Uomini e Donne | Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono già lasciati? Ecco tutta la

Uomini e Donne : Ida e Riccardo lasciano il programma Video : Il tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarneri [Video] è arrivato ad una svolta. Tra i due la relazione prosegue tra alti e bassi e nell’ultima puntata il cavaliere aveva deciso di abbandonare la seduta perché infastidito dalla presa di posizione della bresciana. Quest’ultima ha fatto entrare in studio un nuovo corteggiatore ma l’ha immediato congedato. “Ho il cuore impegnato e non me la sento di conoscerti”. La dama ha ribadito di essere ...

Gemma e Giorgio - bacio al Maurizio Costanzo Show / Video : il pubblico di Uomini e Donne scatenato : bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti al Maurizio Costanzo Show: se ne discute nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne e scoppia lo scontro(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:52:00 GMT)

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?/ Maria De Filippi contraria : chi litigherà con Gemma? L’indiscrezione : Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Maria De Filippi è contraria e vuole convincerla a rimanere: chi litigherà con Gemma Galgani durante il trono over? L’indiscrezione di Nuovo TV.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:35:00 GMT)

Tina Cipollari - è scontro con Maria De Filippi. Bufera su ‘Uomini e Donne’ dopo la decisione dell’opinionista : Chi l’avrebbe mai detto che si sarebbe arrivati un giorno a uno “scontro” del genere tra Tina Cipollari e Maria De Filippi? A farlo sapere è il settimanale Nuovo Tv nell’ultimo. Tina, stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, vorrebbe dare maggiori attenzioni ai suoi ragazzi in questo momento così difficile. A quanto pare la Vamp sarebbe pronta a prendersi una pausa dal programma di Maria ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 10 maggio 2018 : la gelosia di Sossio per Ursula! : La seconda Puntata Uomini e Donne Over è dedicata al percorso di Sossio e Giorgio. Manetti si dice attratto nei confronti di Paola, ma questa non nasconde alcune perplessità sul loro rapporto. Aruta trova una scusa per non dare l’esclusiva ad Ursula! Uomini e Donne: Giorgio Manetti interessato a Paola. La dama però nutre delle perplessità riguardo alla differenza d’età! Ida Platano e Riccardo ...

Tina Cipollari verso l’addio a Uomini e Donne? : Uomini e Donne: Tina Cipollari lascia il programma? Tina Cipollari, da qualche tempo a questa parte, è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Le sue infinite liti con Gemma Galgani, hanno permesso a Uomini e Donne di guadagnare una grossa fetta di pubblico. Ora però le cose potrebbero cambiare. Perché? Secondo quanto riportato sul nuovo numero di Nuovo Tv, l’opinionista di Maria De Filippi avrebbe scelto di dire addio ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che nota tra il pubblico una donna e ironizza sulla sua somiglianza alla cantante Patty Pravo. Maria introduce Gemma con il lanci0 di un rvm che riassume ciò che è accaduto nella scorsa puntata tra lei, Marco e le critiche mosse da Tina e Giorgio. In un filmato registrato subito dopo la registrazione, Gemma è sorridente e contenta che Marco abbia tenuto testa a Tina. Ha tante belle parole ...

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Nilufar : l'addio di Giordano Video : Per la bella Nilufar Addati di Uomini e donne è giunto il momento di pensare a quella che sara' la sua scelta [Video]finale, la quale dovrebbe avvenire prima del previsto. Ormai, infatti, mancano pochissime settimane al termine di questa edizione del trono classico che sta ottenendo un boom clamoroso di ascolti anche grazie alle avventure delle due troniste napoletane che stanno attirando l'attenzione degli spettatori da casa, curiosi di sapere ...

Tina Cipollari vuole lasciare Uomini e Donne? Maria De Filippi contraria : Tina Cipollari ha deciso di lasciare Uomini e Donne? Secondo Nuovo Tv la Vamp sarebbe pronta ad abbandonare il programma Tina Cipollari è pronta a lasciare Uomini e Donne. A farlo sapere è il settimanale Nuovo Tv nell’ultimo numero in edicola. A quanto pare la Vamp sarebbe pronta a prendersi una pausa dal programma di […] L'articolo Tina Cipollari vuole lasciare Uomini e Donne? Maria De Filippi contraria proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Ida e Riccardo lasciano il programma : Il tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarneri è arrivato ad una svolta. Tra i due la relazione prosegue tra alti e bassi e nell’ultima puntata il cavaliere aveva deciso di abbandonare la seduta perché infastidito dalla presa di posizione della bresciana. Quest’ultima ha fatto entrare in studio un nuovo corteggiatore ma l’ha immediato congedato. “Ho il cuore impegnato e non me la sento di conoscerti”. La dama ha ribadito di essere molto ...

Uomini e donne - Nicolò e Virginia insieme ma divisi : presentazioni in famiglia Video : Nicolò Brigante e Virginia Stablum sono la nuova neo coppia nata grazie alla trasmissione televisiva pomeridiana di Maria De Filippi trasmessa quotidianamente sulla rete di Canale 5: 'Uomini e donne'. L'ex tronista siciliano ha concluso definitivamente il proprio percorso sul trono scegliendo la Stablum [Video] alla pretendente rivale, Marta Pasqualato. La scelta di Nicolò è stata apprezzata da gran parte dei telespettatori i quali si sono ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Lasciano Uomini e Donne? Ecco cos'è accaduto dopo il bacio : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Uomini e Donne: dopo un lungo tira e molla, sembra che la dama e il cavaliere del trono over siano pronti a vivere la loro storia d'amore.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:50:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : Gemma non si concede a Marco - interviene Giorgio : Uomini e Donne oggi: Gemma felice con Marco ma non va oltre, la lite con Giorgio A Uomini e Donne, Gemma e Giorgio sono protagonisti dell’ennesimo scontro in studio. La Galgani sta portando avanti la sua conoscenza con Marco. La dama appare felice e spensierata. Insieme hanno trascorso un weekend nella città del cavaliere, dove […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma non si concede a Marco, interviene Giorgio proviene da Gossip e ...

GEMMA E GIORGIO - BACIO AL MAURIZIO COSTANZO SHOW / Video : la reazione di Marco Cappagli a Uomini e Donne : BACIO tra GEMMA Galgani e GIORGIO Manetti al MAURIZIO COSTANZO SHOW: se ne discute nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne e scoppia lo scontro(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:40:00 GMT)