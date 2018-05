Università | scopri il percorso che fa per te con il test della Cusano

Un CoderBot tutto da scoprire : appuntamento con il robot per la didattica interattiva dell’Università di Milano-Bicocca : CoderBot, il robot per la didattica interattiva dell’Università di Milano-Bicocca, vi aspetta a La Feltrinelli di Piazza Piemonte, domenica 11 marzo, dalle 11 alle 13, per un laboratorio alla scoperta delle sue funzioni, tra gioco e informatica. Il piccolo robot può essere facilmente programmato dai bambini. Ha una telecamera, sensori di distanza, microfono e altoparlante. Si muove e può parlare. Bambini dai cinque anni in su, ragazzi e famiglie ...