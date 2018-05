Università | Londra scalza Parigi | è la città più amata dagli studenti

Università - Londra miglior città al mondo per studiare secondo gli studenti : ROMA – Per la prima volta in assoluto, e’ Londra la ‘migliore citta’ universitaria al mondo’ secondo gli studenti. A dirlo e’ lo studio Qs Best Student Cities Ranking, pubblicato dalla societa’ di analisi del settore universitario QS Quacquarelli Symonds e arrivato alla quinta edizione. Per lo studio sono state analizzate 468 citta’ in totale […] L'articolo Università, Londra miglior città al mondo per studiare secondo gli studenti ...