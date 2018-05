Università | Londra miglior città al mondo per studiare secondo gli studenti

newsgo

(Di mercoledì 9 maggio 2018) ROMA – Per la prima volta in assoluto, e’la ‘e citta’ universitaria algli. A dirlo e’ lo studio Qs Best Student Cities Ranking, pubblicato dalla societa’ di analisi del settore universitario QS Quacquarelli Symonds e arrivato alla quinta edizione. Per lo studio sono state analizzate 468 citta’ in totale … L'articoloalpergliproviene da NewsGo.