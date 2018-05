Un' IA sviluppata dal Politecnico di Milano può creare da zero nuovi livelli di DOOM

eurogamer

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Per realizzare un videogioco servono risorse e moltissimo tempo a disposizione, proprio per questo negli ultimi anni stanno nascendo strumenti che permettano ai team di risparmiare tempo e denaro in diversi aspetti dello sviluppo. L'ultimo di questi è GAN, la generative adversarial network, un'IAdaldiin grado di costruire dainteridi.Come riporta la BBC, GAN è composta da due reti neurali, avversarie tra loro, che relazionandosi l'una con l'altra sono riuscite a costruire un intero livello del popolare sparatutto. I ricercatori hanno "allenato" l'IA mostrandole pavimenti, pareti, soffitti e ogni tipo di oggetto tratti da oltre 1.000realizzati dalla community.36.000 interazioni dopo, GAN è riuscita nel suo intento, dimostrando come questo approccio potrà risultare fondamentale in futuro nello sviluppo di un qualsiasi FPS. Come ...