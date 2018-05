Una tragedia che distrugge il cuore | ciao Riccardo

“Sto malissimo”. Tragedia per l’amata star. Una carriera meravigliosa e piena di successi - ma ora la notizia terribile : “Sono distrutto” : La sua carriera musicale è iniziata alla fine degli anni ’60, quando appena 17enne ha iniziato a cercare il successo grazie al suo grandissimo talento. Da quel momento la sua strada è stata costellata di successi. L’annuncio che in queste ore ha dato Huey Lewis, cantante e fondatore dei Huey Lewis and the News, ha lasciato i fan di tutto il mondo senza parole. La drammatica notizia è stata diffusa tramite social e il cantante ...

Il Segreto anticipazioni : Una tragedia durante le nozze di Carmelo e Adela : Anticipazione Il Segreto: il matrimonio di Carmelo e Adela segna l’inizio di una tragedia per Severo e Candela Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che il matrimonio di Adela e Carmelo segna l’inizio di una tragedia per Severo e Candela. Finalmente il sindaco di Puente Viejo riesce a convolare a nozze con la bella maestrina. […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: una tragedia durante le nozze di Carmelo e Adela proviene da ...

Tragedia dopo il lUna park - l'auto del papà si schianta contro muro : muore bimbo di 3 anni sbalzato fuori dal finestrino : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola , Cosenza, . Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di ...

Tragedia in mare : trovati i cadaveri di Una donna e Una bambina Video : Ennesima Tragedia tra le acque. Questa volta il mare ha inghiottito una giovanissima vita, insieme ai suoi genitori. I corpi senza vita della famigliola sono affiorati dalle acque solo molte ore dopo l'incidente [Video]. A fare la tragica scoperta sono stati gli ufficiali della Guardia di Finanza, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona marina a largo di Terracina Latina, sul litorale Pontino. Le generalita' delle tre ...

Tragedia in mare : trovati i cadaveri di Una donna e Una bambina : Ennesima Tragedia tra le acque. Questa volta il mare ha inghiottito una giovanissima vita, insieme ai suoi genitori. I corpi senza vita della famigliola sono affiorati dalle acque solo molte ore dopo l'incidente. A fare la tragica scoperta sono stati gli ufficiali della Guardia di Finanza, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona marina a largo di Terracina (Latina), sul litorale Pontino. Le generalità delle tre vittime ...

Sarno 20 anni dopo - Mattarella : "Una tragedia favorita dallo sfruttamento del suolo" : Il Capo dello Stato: "Quelle immagini sono un monito per l'intera nazione, piogge di straordinaria portata non possono trasformarsi in un cataclisma"

Tragedia sul lavoro - muore schiacciato da Una lastra di marmo : Un ragazzo di 21 anni, Luigi Chierchia, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in via Casarielli a Santa Maria la Carità, vicino Napoli, dopo essere rimasto schiacciato da...

Tragedia sulle Alpi svizzere - morta Una settima persona : è italiana : Si aggrava il bilancio della Tragedia avvenuta tra domenica e lunedì sulle Alpi svizzere: è infatti deceduta una donna italiana di 42 anni che si trovava ricoverata in gravi condizioni in un ospedale ...

Tragedia sulle Alpi Svizzere - il superstite : “Una gita da non fare. Volevo lasciarmi morire - ma pensavo a mia moglie” : “Era una gita difficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo. Non era neanche da pensarci“. Tommaso Piccioli, l’architetto sopravvissuto all’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursione, cinque dei quali italiani, racconta di come è riuscito a sopravvivere: “Ogni tanto – ha detto al Tg3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma ...

Tragedia in Vallese : morta Una sesta persona : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Svizzera - ancora Una tragedia sulle Alpi : un morto e una donna ferita : ancora una tragedia in montagna: una coppia di francesi è stata travolta da una valanga. L'uomo è deceduto, mentre la donna non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Tragedia sulle Alpi - sei morti : cinque sono italiani. «Bloccati da Una bufera di neve» - gravi altre tre persone : Un bilancio dramamtico quello della Tragedia sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla: nell'incidente di ieri, ci sono 5 morti, e non soltanto la guida Alpina italiana Mario...

Svizzera - ancora Una tragedia sulle Alpi : un morto e una donna ferita : Svizzera, ancora una tragedia sulle Alpi: un morto e una donna ferita ancora una tragedia in montagna: una coppia di francesi è stata travolta da una valanga. L’uomo è deceduto, mentre la donna non è in pericolo di vita.Continua a leggere ancora una tragedia in montagna: una coppia di francesi è stata travolta da una […]

Tragedia sulle Alpi - morti 5 italiani : «Bloccati da Una bufera di neve». Gravi altre quattro persone : Un bilancio dramamtico quello della Tragedia sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla: nell'incidente di ieri, ci sono 5 morti, e non soltanto la guida Alpina italiana Marco...