Una spiaggia verde per disabili a Castiglione della Pescaia

Atterraggio al cardiopalma - il motore li abbandona e l’aereo non ha altra scelta. La pista è Una spiaggia piena di bagnanti : Il pilota Zac Rockey in compagnia di Trudi Spiller sta sorvolando le coste inglesi del Devon a bordo di un aereo degli anni ‘30, quando il motore smette di funzionare. I due sono costretti ad un Atterraggio d’emergenza, ma l’unica soluzione è provare a planare su un piccolo lembo di spiaggia. Spiller inizia a sbracciarsi per segnalare ai bagnanti di spostarsi per evitare l’impatto. L’abilità del pilota ed un pizzico di fortuna permetteranno agli ...

Il maltempo danneggia la spiaggia di Cala LUna - che diventa un acquitrino : La spiaggia di Cala Luna è diventata un acquitrino. Il maltempo di questi giorni ha lasciato i segni anche su una delle spiagge più belle dell'isola e probabilmente anche d'Italia. La spiaggia di Cala ...

Omicidio a Catania : trovata Una donna morta in spiaggia : Omicidio a Catania – Una donna è stata ritrovata lungo la spiaggia in queste ultime ore e non è ancora stata identificata. La vittima è stata ritrovata parzialmente priva di vestiti ed a quanto emerso dalle prime indiscrezioni potrebbe essere stata picchiata. Intanto si indaga per Omicidio a Catania: la morte della donna risalirebbe a due giorni fa. Omicidio a Catania, si attende l’autosia per la vittima ritrovata in spiaggia Le ...

Catania - cadavere seminudo di Una donna trovato su un mucchio di spazzatura sulla spiaggia : Ancora ignota l'identità della donna. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per omicidio.Continua a leggere

Giallo in spiaggia : trovato il cadavere di Una donna : E' fitto il mistero sul cadavere di donna trovato ieri notte sulla battigia della spiaggia di Abba Rossa, a Santa Giusta, alle porte di Oristano. Sul posto ieri si sono recati Carabinieri, la Guardia Costiera e il medico legale...

Una balena spiaggiata in Spagna è morta perché aveva mangiato troppa plastica : Una balena che era stata trovata spiaggiata in Spagna lo scorso febbraio è morta perché aveva mangiato troppa plastica. Nel suo stomaco sono stati trovati circa 30 chili di plastica, spazzatura che probabilmente era stata inghiottita dalla balena in mare The post Una balena spiaggiata in Spagna è morta perché aveva mangiato troppa plastica appeared first on Il Post.

La triste fine di Una balena spiaggiata : Una balena di circa 6 tonnellate per 8 metri di lunghezza è morta prima che i soccorritori potessero riportarla in acqua nella località balneare argentina di Mar del Plata, a circa 400 chilometri da...

Su Una spiaggia del Canada impronte umane di 13.000 anni fa : L'Homo sapiens alla conquista del mondo Vai alla gallery , 10 foto, 13 civiltà misteriosamente scomparse Vai alla gallery , 14 foto,

Orrore sulla spiaggia di Lipari : cadavere di Una donna in avanzato stato di decomposizione : Recuperato, in avanzato stato di decomposizione, sulla spiaggia di Valle Muria. Indossava una giacca a vento scura e pantaloni a pois, stivaletti in pelle ed un giubbotto di salvataggio.Continua a leggere

Australia - 150 cetacei arenati su Una spiaggia : è pericolo squali : Australia, 150 cetacei arenati su una spiaggia: è pericolo squali I cetacei si sono arenati nelle vicinanze di Hamelin Bay, una spiaggia nell’estremo sud-ovest dell’Australia. Oltre cento esemplari sono già morti, i soccorritori stanno facendo il possibile per salvare i sopravvissuti.Continua a leggere I cetacei si sono arenati nelle vicinanze di Hamelin Bay, una spiaggia […]

Australia - 150 cetacei arenati su Una spiaggia : è pericolo squali : I cetacei si sono arenati nelle vicinanze di Hamelin Bay, una spiaggia nell’estremo sud-ovest dell’Australia. Oltre cento esemplari sono già morti, i soccorritori stanno facendo il possibile per salvare i sopravvissuti.Continua a leggere

Choc in Campania : cadavere di donna su Una spiaggia. ?Indagini in atto : Il cadavere di una donna è stato ritrovato sulla spiaggia a Mondragone, comune del litorale casertano. Sul posto i carabinieri che ritengono possa trattarsi di un suicidio. Accertamenti sono...

Trovato corpo su Una spiaggia Casertano : 21.40 Il cadavere di una donna è stato riTrovato sulla spiaggia a Mondragone,comune del litorale Casertano. Si pensa a un suicidio. Accertamenti sono in corso per verificare l'identità della donna: si sospetta possa trattarsi di una 49enne di Giugliano (Napoli), scomparsa il 9 marzo scorso dalla frazione Maiano del comune di Sessa Aurunca (Caserta). Del caso si è occupato anche 'Chi l'ha visto?'. E' stata vista l'ultima volta uscire di casa ...

Carmela De Rosa trovata morta : il suo cadavere su Una spiaggia a Mondragone : Carmela De Rosa , la 49enne di Giugliano scomparsa il 9 marzo scorso , è stata ritrovata morta. Il cadavere della donna è stata rinvenuto su una spiaggia a Mondragone. A darne notizia è ' Chi l'ha ...