Una scuola di danza di Ercolano vince il talent di Rai 1 ' Ballando con te'

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : oggi vertice al Miur - pressing per Una soluzione : La questione dei diplomati magistrali, ancora una volta, al centro dell’attenzione del mondo scolastico. Il quotidiano economico ‘Italia oggi’ ha scritto che, nella giornata odierna, martedì 8 maggio 2018, è previsto un nuovo incontro al Ministero con i sindacati. Un incontro in cui il Ministero dell’Istruzione potrebbe illustrare i dettagli riguardanti un’ipotesi di soluzione ‘politica’ per la vertenza dei ...

Afghanistan - Onu : “30 bambini uccisi in un raid dell’esercito contro Una scuola” : L'esercito afghano il 2 aprile scorso avrebbe ucciso almeno 30 bambini in un raid aereo realizzato contro una scuola coranica della provincia settentrionale di Kunduz. Lo ha reso noto la Missione delle Nazioni Unite di assistenza all'Afghanistan (Unama).Continua a leggere

Firenze - urta auto con lo scooter e finisce sotto uno scuolabus : morta Una ventenne : morta a 20 anni mentre viaggia su uno scooter. È accaduto questa mattina a Lastra a Signa (Firenze), in via Livornese, all'altezza di via Caruso. Per cause in corso di accertamento, la...

“Eroe”. Malore per l’autista dello scuolabus : cosa accade mentre è al volante. Stava portando i bambini a casa come ogni giorno - poi succede l’impensabile. Una storia molto toccante : La storia di Sante Quaranta ha fatto in poco tempo il giro del web, perché è una di quelle tragedie che sa di eroismo. come tutti i giorni era alla guida dello scuolabus che doveva accompagnare i piccoli studenti a scuola. Questo era da sempre il suo lavoro. E in un giorno qualsiasi come quelli di sempre, è stato colto da un improvviso Malore. come suo ultimo gesto però ha voluto mettere in salvo i piccoli di cui aveva la responsabilità: ...

I casi di bullismo in Una scuola abbandonata a se stessa : Sempre più spesso i casi di bullismo nelle scuole irrompono nella cronaca quotidiana. La vicenda più eclatante è di qualche settimana fa, a Lucca, con l'insegnante bistrattato e minacciato, ma quasi ogni giorno i media riportano casi di angherie, minacce, botte a danni di altri alunni, o ai danni degli insegnanti da parte dei genitori di alcuni alunni.Vicende che spesso rimbalzano sui media tradizionali dopo aver fatto il ...

Schianto in moto contro scuolabus pieno di bambini - muore Una ragazza di 20 anni : Sotto shock autista e accompagnatrice dello scuolabus, illesi i bimbi che stavano andando a scuola.Continua a leggere

Scuola - i maestri licenziati digiUnano e la fedeli li prende in giro : Vogliamo sorvolare sulla contraddizione di un Paese in cui un maestro deve essere laureato e un ministro può non esserlo. Di certo è intollerabile che, a una settimana dalla denuncia di Libero sui '20.

Ad Arezzo c’è Una scuola che ha deciso di pagare gli studenti più bravi : Un assegno da 100 a 150 euro insieme alla pagella: questa l’iniziativa dell’istituto tecnico di Arezzo “Buonarroti-Fossombroni” che ha deciso di premiare con una somma in denaro gli studenti più meritevoli. L’appuntamento è fissato per il 19 maggio quando sul palco saliranno 40 brillanti studenti per ritirare il premio. In realtà, per ottenere il bonus non occorre avere una media altissima: si ...

Grazie a Bocelli rinasce Una scuola nelle Marche : Riflettori su Sarnano, localita marchigiana colpita dal terremoto dell'autunno 2016. Oggi sarà capitale della solidarietà per un giorno, un progetto firmato da Andrea Bocelli Foundation e Only The ...

Sesso sul marciapiede davanti a Una scuola. Denunciati due bolognesi : Facevano Sesso completamenti nudi su un marciapiede. Proprio davanti a una scuola. È successo ieri pomeriggio a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Un passante li ha visti e ha subito allertato le forze dell'ordine. Fino all'arrivo dei militari i due hanno continuato a scambiarsi effusioni, proprio come se si trovassero in camera da letto. Secondo quanto riprotato dal Resto del Carlino, i protagonisti dell'assurda vicenda avevano bevuto ed ...