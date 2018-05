Una finale che vale | Juventus per la storia | Milan per il riscatto

Gattuso : 'Vale come Una finale di Coppa del Mondo. Anche la Juve ha qualche difetto...' : ... dobbiamo andare alla ricerca di quel qualcosa in più necessario per fare la differenza " Gattuso ha vinto tanti trofei da giocatore al Milan , 8, , cosa cambia da allenatore? " È un mondo ...

Champions League - l’ex senatore Antonio Razzi : “pronto a proporre Una finale Roma-Bayern” : Stamattina l’ex senatore Antonio Razzi è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, nel corso del format ECG Regione, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Sul percorso delle squadre italiane in Champions League: “Una finale parallela tra Roma e Bayern Monaco sarebbe un avvenimento eccezionale, mi prodigherò per organizzarla a Pyongyang nello stadio più grande ...

Juventus-Milan - Una 'ex classica' travestita da finale di Coppa Italia : Quando il campionato Italiano era il più bello del mondo. Quando i Messi e i Cristiano Ronaldo della loro epoca, diciamo i Maradona e gli Zico, non giocavano nel Barcellona e nel Real Madrid, ma nel ...

Judo - Alessandra Prosdocimo trionfa a Sarajevo in Una finale tutta azzurra! Italia in testa tra i cadetti a Cluj - Elios Manzi torna a vincere a Terni : L’Italia si prende la scena a Sarajevo (Serbia), dove è in corso l’European Cup. Gli azzurri hanno monopolizzato i primi due gradini del podio nella categoria -78 kg, in cui ha trionfato Alessandra Prosdocimo, che ha sconfitto la compagna di squadra Giorgia Stangherlin al termine di una finale in cui è risultata decisiva l’assegnazione della terza penalità alla campionessa Italiana. Ottima anche la prova Luca Ardizio, secondo nella ...

Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e Rossano Rubicondi ballerini per Una notte. Akash e Massimiliano Morra sono eliminati. : Nona puntata, la Semifinale, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Gli ascolti sono stati discreti, con una media intorno al 19% di share nelle prime puntate, cresciuti nelle ultime ad […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e ...

Arbitro e fortUna aiutano (ancora Una volta) la Juventus : Bologna incredibilmente penalizzato - finale di stagione condizionato a favore dei bianconeri [FOTO] : 1/21 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Come Una finale. Davies all'ala al posto di Odiete : A dire la verità il fischietto padovano a Roma non aveva visto una chiara meta tecnica in favore dei rossoblù, un pareggio che poi nell'economia della classifica finale ha pesato. C'è da dire che la ...

Matteo Salvini - lo schiaffo finale di Sergio Mattarella : Una elemosina di 24 ore : Di errori Sergio Mattarella , in queste consultazioni, ne ha fatto più d'uno. L'ultimo, il più grave, sarebbe non dare un mandato di governo a Matteo Salvini . Alessandro Giuli, sul Tempo , elenca ...

The Big Bang Theory 11 : Una foto in anteprima del grande evento nel finale di stagione : In Italia, la programmazione della stagione 11 di The Big Bang Theory prosegue in streaming su Infinity ogni mercoledì e, con un ritardo di pochi episodi, su Premium Joi ogni martedì alle ore 21:20. ...