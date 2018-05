Una denuncia delle Ong a Strasburgo minaccia l' accordo tra Italia e Libia sui migranti

Pretende di farsi offrire da bere poi lo prende a bottigliate : denunciata Una 22enne : Un turista svizzero di 25 anni è stato aggredito da una ragazza, che poi ha riconosciuto in una 22enne militante di Casapound incontrata per caso il giorno dopo. È successo a Genova...

Napoli - rione Traiano - violati i sigilli a piazze di spaccio : tre arresti e Una denuncia : Due 'clienti' stavano uscendo da uno degli scantinati di via tertulliano quando sono stati notati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di bagnoli e bloccati; addosso avevano una dose ...

Blitz nei 600 alloggi di Monterusciello : Una denuncia a piede libero per detenzione di hashish : Blitz dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli, diretti dal capitano Claudio Di Stefano, questa sera nella zona dei '600' alloggi nel quartiere di Monterusciello. Un'operazione, durata circa tre ...

Terracina : padre - madre e figlia morti in mare/ Ultime notizie : nessUna denuncia di scomparsa : Terracina, due cadaveri in mare: donna e bambina abbracciate, sono vittime di un naufragio? Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nel Lazio da parte della Guardia di Finanza(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:24:00 GMT)

Salerno - neonato negato dal tribUnale : madre lo porta via dall'ospedale. La polizia ritrova il bambino e denuncia la madre : È stata trovata dalla polizia la 33enne di origine polacca che ieri sera ha portato via suo figlio neonato dall'ospedale di Salerno, dove si trovava su disposizione del tribunale che stava...

Sesso sul marciapiede davanti a Una scuola. Denunciati due bolognesi : Facevano Sesso completamenti nudi su un marciapiede. Proprio davanti a una scuola. È successo ieri pomeriggio a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Un passante li ha visti e ha subito allertato le forze dell'ordine. Fino all'arrivo dei militari i due hanno continuato a scambiarsi effusioni, proprio come se si trovassero in camera da letto. Secondo quanto riprotato dal Resto del Carlino, i protagonisti dell'assurda vicenda avevano bevuto ed ...

Pescara : uccide il vicino di casa dopo Una lite e poi si autodenuncia Video : Ennesima lite fra vicini finita male. I #Carabinieri del comando di Pescara hanno arrestato oggi Roberto Mucciante [Video] di 51 anni, per omicidio preterintenzionale. L'uomo originario dell'Aquila, affetto in passato da malesseri mentali è stato accusato di avere ucciso a coltellate un suo vicino di casa, dopo un litigio. Il presunto omicida è stato fermato per ordine del Pm Valentina D'agostino. dopo l'efferato delitto, l'assassino si è ...

Lecce - scritte No Tap su Una chiesa : la digos individua e denuncia due anarchici : Lecce - La digos ha individuato e denunciato due persone ritenute responsabili di avere imbrattato, lo scorso 25 aprile, i muri della chiesa di Santa Lucia , a Lecce, con scritte offensive. Si tratta ...

Pescara : uccide il vicino di casa dopo Una lite e poi si autodenuncia : Ennesima lite fra vicini finita male. I carabinieri del comando di Pescara hanno arrestato oggi Roberto Mucciante di 51 anni, per omicidio preterintenzionale. L'uomo originario dell'Aquila, affetto in passato da malesseri mentali è stato accusato di avere ucciso a coltellate un suo vicino di casa, dopo un litigio. Il presunto omicida è stato fermato per ordine del Pm Valentina D'agostino. dopo l'efferato delitto, l'assassino si è costituito ...

Cerca di rubare Una bici sradicando un palo e lancia sassi contro carabinieri e polizia - denunciato : Muore a 5 anni schiacciato dal trattore: aveva insistito per salire insieme al papà 3 'Alcolici a minorenni, tre anche in coma etilico': chiusi temporaneamente Avila e King 4 Bimbo muore schiacciato ...

Cossato : Ubriaco disturba i clienti di un bar con Una bottiglia rotta - denunciato : Si aggira per il locale sotto gli effetti dell'alcol e con in mano una bottiglia di vetro rotta disturba i presenti. Protagonista del fatto Mattia A., 32enne di Cossato, riportato alla calma non senza ...

Terni - incendiava cassonetti : Denunciata Una ragazza : Terni Denunciata a piede libero dalla polizia, con l'accusa di incendio doloso, una ventiquattrenne accusata di avere dato fuoco a Terni, nel corso della notte, a oltre una decina di cassonetti e ...

TribUnale superiore di Zurigo respinge denuncia contro Julius Bär : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Deturpa con Una scritta il muro del campanile a Messina - denunciato un giovane : Messina. Sei stata la vittoria pi bella in un mondo di sconfi... . Era questa la frase che un ragazzo non ha avuto il tempo di terminare. Voleva festeggiare il compleanno della fidanzata, ma stato bloccato dagli agenti, perch la scritta non era ...