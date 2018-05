una delle modelle più belle al mondo | qui ha 12 anni La riconoscete?

La Sindrome di Sj?gren : patogenesi - diagnosi e terapia di una delle malattie “invisibili” del nostro secolo : Sulle tavole rotonde del XXI Congresso Nazionale del CReI, che dal 10 al 12 maggio tratterà di “Flogosi ed Autoimmunità”, nella giornata di venerdì 11 maggio si continuerà a parlare di “malattie rare” e “orfane” proprio a causa della difficoltà nel riconoscere la loro rarità, come nel caso della Sindrome di Sjögren, la malattia reumatica più frequente, seconda solo all’artrite reumatoide. «Una malattia invisibile, non si vede esteriormente, ma ...

una denuncia delle Ong a Strasburgo minaccia l'accordo tra Italia e Libia sui migranti : La collaborazione dell'Italia con la Libia per fermare i migranti che raggiungono l'Europa finisce davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Sulla base del racconto di 17 sopravvissuti al naufragio di un barcone, poi riportati in Libia, una Ong denuncia che tortura e schiavitù sono all'ordine del giorno sulla sponda sud del Mediterraneo, da dove partono gli scafi. E la colpa, secondo la denuncia, sarebbe anche ...

Split payment - l'Agenzia delle Entrate spiega tutto in una nuova circolare : Il documento di prassi pubblicato dall'Agenzia delle Entrate ricorda che, per facilitare l'individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello Split payment, il Ministero dell'Economia e ...

'Caveman - l'uomo delle caverne' torna al Teatro della Luna di Milano : Caveman, l'uomo delle caverne è uno spettacolo dedicato alle coppie in procinto di sposarsi, ovvero che stanno per sposarsi o convivere, o magari si trovano già alla cosiddetta crisi del settimo anno. La comicità di Colombi in Caveman si basa essenzialmente sulle differenze tra uomo e donna, sui loro diversi modi di approcciare la vita e sulle varie sfaccettature con le quali ciascuno dei due sessi quotidianamente si confronta con l'altro. ...

Palermo - mentre in Tribunale si litiga sul 'copia e incolla' delle ordinanze i boss tornano liberi : Tra i due litiganti è sempre il terzo che gode. La battaglia del "copia e incolla" delle ordinanze negli uffici del Tribunale di Palermo, infatti, come effetto immediato, ha provocato un pasticcio nel ...

Urne a luglio - una donna premier «neutro» e un voto senza governo : la crisi delle prime volte - mai viste - : Un probabile voto balneare a luglio. Il capo dello Stato che sceglie un possibile premier «neutro», che poi difficilmente si potrebbe candidare alle elezioni anticipate. Un voto popolare che non ...

una Puglia delle emozioni forti nel nuovo libro di Federica De Paolis 'Notturno Salentino' : Un romanzo, un giallo, un noir, un thriller psicologico, e oltre. ' Notturno Salentino', è un libro che si legge tutto d'un fiato e al tempo stesso si centellina a ogni virgola, per la voglia di ...

Red Dead Redemption 2 punta a una narrazione completa - Rockstar parla delle missioni : Le missioni secondarie e gli incarichi opzionali sono stati spesso bistrattati nei videogiochi open world, ma recenti esperienze come The Witcher 3, Yakuza, Deus Ex: Mankind Divided o God of War hanno mostrato a tutti che non deve essere necessariamente così. Di conseguenza, un gioco come Red Dead Redemption 2 non sarà da meno, decisa com'è Rockstar Games a ridisegnare i canoni degli open world: sentiamo cosa hanno detto i ...

Verso il 2030 : una scansione dell'orizzonte delle industrie culturali e creative - 04/05/2018 - : ... infatti, su una definizione limitata e obsoleta di partecipazione che include attività di tipo tradizionale, come visitare musei oppure assistere a concerti e spettacoli teatrali, ma trascura ...

Per il 75% delle manager italiane il lavoro è una realizzazione personale : Per il 75% delle manager italiane, il lavoro rappresenta innanzitutto una realizzazione personale , oltre a rispondere ovviamente a necessità contingenti. Per le donne, ancor più che per gli uomini, ...

