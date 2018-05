“Un posto al sole” | dal 14 al 18 maggio | Viola sceglierà tra Eugenio e

Blastingnews



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La soap italiana “Unal sole” continua a riservare sorprese agli appassionati fan che ogni sera seguono, su Rai Tre, le appassionanti vicende legate agli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Anche la prossima settimana molte storyline arriveranno a svolte clamorose, tra le quali spicca la lotta per il possesso dei Cantieri che vedra' Marina soccombere rispetto a Roberto e a Veronica. Vediamo, nel dettaglio, cosa accadra' dal 14 al 182018. La proposta di Michele che mette in crisiSecondo le ultime anticipazioni, Marina dovra' arrendersi non solo di fronte al nuovo ruolo che Veronica rivestira' nella vita privata di Roberto, ma soprattutto all’ingresso dell’imprenditrice all’interno dei Cantieri. VIDEOElena, invece, succube di Enriquez e stressata per le continue discussioni con la madre, comunichera' a Niko una decisione importante che riguardera' il suo ...