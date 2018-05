Un medico in famiglia | è confermata l' undicesima serie?

Patologie vascolare a Catania : il ruolo del medico di famiglia : Update in patologia vascolare è il convegno che si terrà sabato 5 maggio all’Hotel Nettuno Catania. Si parlerà del ruolo del medico di famiglia.

“Mamma mi fa tanto male la gola”. Poi la tragedia. Da un po’ ha la gola arrossata - così i genitori lo portano dal medico : “È una banale tonsillite”. Dopo soli due giorni il piccolo muore : “Se solo avessero capito”. La disperazione di una famiglia : Un mal di gola persistente e fastidioso non lo lasciava in pace, così i genitori di Callum Cartlidge, un bambino di 8 anni di Redditch nel Worcestershire (Gran Bretagna), hanno deciso di portarlo dal medico. Dalla visita non è emerso nulla di più di una semplice tonsillite e così il dottore ha deciso di rimandare a casa il piccolo con una cura a base di penicillina. Ma purtroppo la situazione era molto più grave e il piccolo è morto a ...

medico di famiglia ruba in casa di un pensionato : così l'hanno incastrata : L'anziano signore lo chiamava per farsi curare i malanni e lei, il Medico di famiglia, si interessava anche ad alleggerire il suo portafogli. A richiedere l'intervento dei carabinieri di Torino Pozzo Strada è stata la...

Anticipazioni Un medico In Famiglia 11 : quanto manca il personaggio di Ave? Video : C'è grande attesa da parte dei milioni di telespettatori [Video] italiani per il ritorno di una delle serie televisive più amate come #Un Medico in Famiglia: ci potrebbero essere ritorni di personaggi importanti, come Maria Martini. Bisogna sottolineare che una delle protagoniste femminili di cui il pubblico sente l'assenza porta il nome di Ave: questo personaggio è uscito di scena in una delle scorse edizioni, ma si è sempre distinto per la sua ...

Anticipazioni Un medico In Famiglia 11 : quanto manca il personaggio di Ave? : C'è grande attesa da parte dei milioni di telespettatori italiani per il ritorno di una delle serie televisive più amate come Un Medico In Famiglia: ci potrebbero essere ritorni di personaggi importanti, come Maria Martini. Bisogna sottolineare che una delle protagoniste femminili di cui il pubblico sente l'assenza porta il nome di Ave: questo personaggio è uscito di scena in una delle scorse edizioni, ma si è sempre distinto per la sua capacità ...