un Giro ancora ai preliminari che s' accontenta di scaramucce

Giro d'Italia : oggi la quinta tappa - interrogativi su Froome che perde ancora : Ecco la classifica pubblicata dal sito della Gazzetta dello Sport. L'arrivo di tappa, solo per oggi, corrisponde alla classifica generale. Sulle strade di Gerusalemme, nel ricordo di Gino Bartali ...

Giro d'Italia : oggi la quinta tappa - interrogativi su Froome che perde ancora : In streaming si potrà vedere su RaiPlay. A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.

Giro d'Italia - Viviani vince ancora : il 29enne si prende anche la terza tappa : Elia Viviani concede il bis e dopo aver vinto nella tappa di ieri a Tel Aviv, si prende anche la terza tappa in volata, sul Mar Rosso. Il campione olimpico, ciclista della Quick-Step Floors, è stato ...

Giro d’Italia 2018 - terza tappa Be’er Sheva-Eilat : ancora di scena i velocisti - occhio alle insidie nel deserto : Dopo la prima frazione in linea disputatasi nella giornata di ieri, il Giro d’Italia 2018 si appresta ad affrontare nella giornata di oggi la terza frazione: ben 229 chilometri da Be’er Sheva ad Eilat. Atteso un altro finale a ranghi compatti, ma non mancheranno le insidie e possibili pericoli legati al vento. Percorso Prima parte di gara leggermente ondulata (niente di particolarmente duro), con strade però belle ampie e ben pavimentate. Doppio ...

Giro d'Italia - Froome resta fiducioso dopo la crono : 'c'è ancora tanta strada da fare' : Chris Froome non ha intenzione di demoralizzarsi dopo la cronometro, valida per la prima tappa del Giro d'Italia, vinta da Tom Dumoulin Fabio Ferrari/LaPresse Il Giro d'Italia di Chris Froome, ...

Serie C - novità sulle penalizzazioni : cambia ancora la classifica del Girone C Video : Il calcio italiano continua a far parlare di sé, non soltanto sotto l'aspetto sportivo, ma anche per questioni che non hanno niente a che vedere con il rettangolo verde che settimanalmente appassiona migliaia di spettatori. In questi ultimi giorni sono stati tanti i punti di penalizzazione tolti alle squadre di #Serie C. In un solo giorno, sono stati detratti addirittura 28 punti [Video], così divisi: 10 punti al Matera, 6 all'Akragas ed al ...

Giro d'Italia - Moser : "Sarà dura per tutti. Ma io punto ancora su Dumoulin" : Ha portato la sua bici ai confini del mondo. Ma non ha mai lasciato Palù, un piccolo, anzi, minuscolo mondo antico. Francesco Moser e la sua storia sono legati da un filo ben visibile: il Trentino, la bici, la natura, il paesino da 500 abitanti e 86 maglie rosa. E il Giro d'Italia, che per la sua ...

Giro d’Italia 2018 - l’occasione di Mattia Cattaneo. Un grande talento ancora in cerca della consacrazione : Al Giro d’Italia 2018 Mattia Cattaneo avrà l’occasione di trovare il grande acuto da professionista che ancora non ha raggiunto. Infatti il 27enne lombardo ha conquistato fino ad ora una sola vittoria da professionista: nella terza tappa del Giro di Provenza 2017, un risultato non particolarmente prestigioso. Eppure questo ragazzo da dilettante aveva mostrato un grande talento ed era riuscito a conquistare la Maglia Rosa nel Giro Under 23 ...

Giro di Croazia 2018 : Manuele Boaro trionfa nella quinta tappa! Ancora piazzato Tonelli : L’Italia continua a vincere al Giro di Croazia: dopo il trionfo di Alessandro Tonelli di ieri, oggi nella quinta tappa, con arrivo in vetta a Poklon, posto 156.5 chilometri dopo la partenza di Rabac, ad imporsi è Manuele Boaro. Splendida azione e gran trionfo per il corridore della Bahrain-Merida che torna alla vittoria a tre anni di distanza dall’ultima affermazione. Resta leader della classifica generale il bielorusso Kanstantsin ...

Governo - è ancora stallo : mandato Casellati - fumata grigia al primo Giro : Di Maio non cede e vuole Governo solo con la Lega, ma Salvini ribadisce che non lascia allenza con Forza Italia. Berlusconi: "Da noi mai nessun veto"

Generali - CaltaGirone sale ancora e va al 4% : MILANO - Francesco Gaetano Caltagirone arrotonda ancora la quota in Generali e raggiunge il 4% del capitale. Due anni fa, di questi tempi, era emersa la sua partecipazione superiore al 3%. Le ultime ...

Anticipazioni di The Voice of Italy del 5 aprile - Blind Auditions al Giro di boa con Renga ancora indietro : Le Anticipazioni di The Voice of Italy del 5 aprile ci introducono nella terza Blind Audition con i nuovi giudici Cristina Scabbia, Francesco Renga, Al Bano e J-Ax. Il penultimo appuntamento con le audizioni al buio sarà trasmesso il 5 aprile a partire dalle 21,20 e con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. L'obiettivo è fissato è quello di raggiungere i 12 talenti previsti per questa prima fase del programma. La fase successiva ...

Giro delle Fiandre 2018 : Peter Sagan ancora sconfitto. Decisive squadra - gambe o tattica? : Quando ti chiami Peter Sagan sei stato scelto dal destino per essere costretto a vincere. E quando non vinci l’ennesima monumento non possono che addensarsi le nubi. Fuori forma, squadra inadeguata, scelte tattiche infelici: tutti potenziali motivi per un sesto posto finale che aggiunge poco o nulla alla sua carriera proprio nell’unica Monumento in cui è mai riuscito ad imporsi, il Giro delle Fiandre. E parlando di un atleta e di un ...

Risultati Serie C Girone C - il Lecce si ferma ancora : Catania e Trapani sempre più vicine [FOTO] : 1/22 LaPresse ...