Un' associazione per valorizzare l' aeroporto di La Pila

Il protagonista dello scandalo Iran-Contra nuovo presidente dell’associazione Usa per le armi : Il protagonista dello scandalo Iran-Contra degli anni Ottanta e militare in pensione, Oliver North, 74 anni, è stato nominato nuovo presidente della National Rifle Association, la potente lobby delle armi negli Usa sostenuta dal presidente Donald Trump. Il consiglio dei direttori dell’NRA lo ha scelto come nuovo presidente, dopo che il presidente ...

associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Denunciate dalla polizia di stato 19 persone : L'indagine, condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ottana, è partita dalla denuncia di un'imprenditrice locale la quale, all'atto della vendita dei propri formaggi, si è ...

Sanita' - Faroni - Aiop Lazio - : le priorita' per futuro associazione : Roma, 4 mag. , askanews, Preservare la collegialità dell'associazione difendendo gli interessi di tutte le strutture sanitarie. E ancora, interloquire con tutte le forze politiche e imprimere ...

associazione Donne in cooperazione * assemblea annuale - trento 2018 : ' SOSTENERE I GENITORI CHE LAVORANO - più equilibrio tra tempi di vita ... : C ome nel caso del V-Day, la giornata in cui in tutto il mondo si manifesta contro lo sfruttamento e ogni forma di violenza sulle Donne, che nel 2017 ha visto le Donne in cooperazione lanciare la ...

A Perugia il congresso nazionale dell'associazione italiana mucopolisaccaridosi e malattie affini : Preoccupazione dei medici per la lesione midollare ← Festa della Scienza, Paolo Nespoli conquista l'Auditorium Potrebbe anche interessarti Renzo Arbore compie 80 anni: gli auguri dell'Umbria

Gela - blitz contro il clan Rinzivillo : 10 arresti per associazione a delinquere : Nuovo colpo della polizia contro il clan Rinzivillo di Gela, legato a Cosa nostra. Personale della Squadra mobile di Caltanissetta e del Commissariato di Gela: 10 le persone arrestate che sono state accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, traffico e spaccio di stupefacenti ed all’alterazione – rendendo idonee allo sparo armi giocattolo o a salve – alla vendita, cessione di armi comuni da ...

Mostre e convegni ad Alghero per il XX Raduno dell'associazione nazionale finanzieri : Mostre, convegni e incontri con la cittadinanza: si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 aprile ad Alghero , Sassari, il XX Raduno dell'ANFI, Associazione nazionale finanzieri d'Italia. Tra i ...

SOLIDARIETÀ - SPETTACOLO 'VACCA MAIALA' PER L'associazione MAI SOLI : PERUGIA Cultura e SOLIDARIETÀ camminano insieme nell'appuntamento che L'ASSOCIAZIONE Mai SOLI di Perugia propone per domenica 29 aprile al teatro Arca a Ellera di Corciano. Alle 17.30 infatti andrà in ...

Scuola - associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori convocata al MIUR : L’ Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori domani 26 maggio si recherà al MIUR per partecipare ad un tavolo di lavoro. Il Prof. Pasquale Vespa ha diramato per l’occasione il seguente comunicato stampa. Comunicato Giovedì 26 aprile l’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori (AnDDL) che raccoglie tra le sue file Docenti […] L'articolo Scuola, Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei ...

Ilva - Cassazione conferma la condanna per Fabio Riva : 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa : Fabio Riva è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, negando le attenuanti generiche per la gravità dei fatti commessi e l’intensità del dolo. I giudici hanno stabilito che il figlio dello scomparso proprietario dell’Ilva, Emilio Riva, aveva incamerato illecitamente circa 100 milioni di euro dal 2008 al ...

Bolivia - vittima di violenza fonda associazione per la difesa delle donne : Bolivia, vittima di violenza fonda associazione per la difesa delle donne A 15 anni è stata abusata più volte. Quando ha trovato il coraggio di denunciare, le hanno incendiato la casa per farla tacere. A 30 anni sta riuscendo a cambiare la cultura e le leggi del suo Paese Continua a leggere

Biotestamento - associazione Coscioni in piazza per la piena applicazione del fine vita – La guida per capire come fare : Una mobilitazione nazionale per la campagna a favore dell’eutanasia e per la piena applicazione del testamento biologico. Sabato 21 aprile l’Associazione Luca Coscioni sarà in 120 piazze italiane per una doppia raccolta firme. La prima chiede una immediata calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia. La seconda invece riguarda le Disposizioni ...

A piedi per le antiche vie con l'associazione Puglia Federiciana : ... dove le vie del centro saranno animate da cortei di sbandieratori, artisti di strada, figuranti in costume d'epoca, spettacoli di falconeria, tornei di tiro con l'arco, performance artistiche e ...

OMICIDIO MARCO VANNINI : ANTONIO CIONTOLI CONDANNATO A 14 ANNI/ La madre : "Apro un'associazione per mio figlio" : MARCO VANNINI, OMICIDIO Ladispoli: oggi la sentenza per la famiglia CIONTOLI. Stasera il programma Chi l'ha visto? si occuperà del caso fornendo approfondimenti e aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 01:55:00 GMT)