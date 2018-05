Udine | studente 16enne in stage si ferisce in azienda | mano semiamputata

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Unodi 16 anni impegnato in unoin un’di Pavia disi è semiamputato unain un incidente sul lavoro avvenuto mercoledì. Il ragazzo stava svolgendo un’attività di formazione prevista dalle scuole professionali nelle varie aziende del territorio e avrebbe dovuto concludere lovenerdì. L’incidente si è verificato intorno alle 13.30 all’interno della Emmebi,specializzata nella finitura e nell’imballaggio di profili in alluminio. Colpito da un macchinario tagliente, il ragazzo ha riportato una semi amputazione del polso e delladestra​. L’adolescente è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Pordenone, specializzato in chirurgia della, dove a breve sarà operato. Sul caso i Carabinieri della Compagnia di Palva e gli ispettori dell’sanitaria hanno iniziato a recuperare ...