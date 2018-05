Udine | infortunio in fabbrica | semi amputata la mano di un operaio di 16 anni

Infortunio Miranda/ Inter - problema all'adduttore nel riscaldamento : forfait con l' Udine se : Infortunio Miranda , Inter : problema all'adduttore nel riscaldamento per il difensore brasiliano. forfait con l'Udinese : in campo al suo posto Ranocchia, che sblocca la partita...(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:53:00 GMT)

Infortunio Lasagna - nuovo stop per l’attaccante : Udinese nei guai : Infortunio Lasagna – Non solo la sconfitta contro il Cagliari ma anche altra tegola per l’Infortunio di Lasagna, è un momento veramente negativo per la squadra di Oddo. Si è giocata la gara valida per il campionato di Serie A, bianconeri in vantaggio con Lasagna, poi la squadra di Diego Lopez ribalta tutto prima con Pavoletti e poi con Ceppitelli. Ansia anche per le condizioni di Lasagna, l’attaccante ha accusato un nuovo ...