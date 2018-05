Udine | con il papà per imparare il mestiere | sedicenne si amputa una mano

UdineSE - SALVEZZA A RISCHIO : CONTESTAZIONE DEI TIFOSI : UDINESE, SALVEZZA A RISCHIO: CONTESTAZIONE DEI TIFOSI Dodici sconfitte in tredici partite hanno fatto sprofondare l’UDINESE ai margini della zona retrocessione. Dopo il brutto 0-4 contro l’Inter, i TIFOSI dei bianconeri hanno contestato la squadra. I giocatori presi maggiormente di mira sarebbero stati Samir, Widmer, De Paul e Maxi Lopez, mentre Behrami e Lasagna sarebbero […]

Lotta salvezza : Cagliari - il calendario è durissimo. Che volata con Spal - Chievo - Crotone e Udinese : Verona e Benevento hanno già salutato, adesso resta l'ultimo posto per il viaggio più temuto: quello con destinazione Serie B. A 180 minuti dalla fine del campionato, sono cinque le squadre che ...

Udinese-Inter 0-4 - il sogno Champions dei nerazzurri continua : C'è solo l'Inter a Udine. Alla Dacia Arena, i nerazzurri dominano per tutta la partita e annichiliscono l'Udinese con un poker. Tre punti fondamentali per inseguire il sogno Champions e mettere ...

Diretta/ Udinese Inter - risultato live 0-3 - info streaming video e tv : espulso Fofana - bianconeri in dieci : Diretta Udinese Inter, info streaming video e tv: i nerazzurri hanno le speranze di qualificarsi alla Champions League appese a un filo.

LIVE Udinese-Inter - cronaca e risultato in tempo reale : iniziato il secondo tempo : Mauro Icardi Foto Getty Images © scelta da SuperNews CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 45 - Si riparte! Il primo tempo tra Udinese e Inter è terminato sul parziale di 0-3 a favore dei nerazzurri. ...

Diretta/ Udinese Inter (risultato live 0-3) info streaming video e tv : espulso Fofana - bianconeri in dieci : Diretta Udinese Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Friulani a caccia di punti per salvarsi, nerazzurri per la rimonta Champions League(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 13:36:00 GMT)

Infortunio Miranda/ Inter - problema all'adduttore nel riscaldamento : forfait con l'Udinese : Infortunio Miranda, Inter: problema all'adduttore nel riscaldamento per il difensore brasiliano. forfait con l'Udinese: in campo al suo posto Ranocchia, che sblocca la partita...(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:53:00 GMT)

Inter - contro l'Udinese arriva la scelta di Spalletti che fa discutere i tifosi Video : L'Inter sta preparando la prossima gara di campionato, che la vedra' affrontare l'Udinese alla Dacia Arena, nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Partita decisiva per la corsa Champions visto che i nerazzurri sono costretti a vincere se non vogliono dire addio in anticipo alle speranze di qualificarsi, anche se gia' adesso queste sono molto risicate. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è quinta in classifica a 66 ...

Serie A : scontri a Udine - emessi 7 Daspo : Duri provvedimenti da parte della Questura di Udine in seguito alle proteste di un gruppo di tifosi dell’Udinese al termine della partita persa con il Crotone il 22 aprile scorso. Il Questore Claudio Cracovia ha emesso sette provvedimenti di Daspo, da uno a otto anni, nei confronti di altrettanti supporter bianconeri che a fine partita, durante le contestazioni davanti allo stadio, si erano introdotti all’interno dell’impianto ...

Inter - 19 convocati per Udine : INVIATO AD APPIANO - Nonostante le assenze degli squalificati Matias Vecino e Danilo D'Ambrosio, oltre che dell'infortunato Roberto Gagliardini, Luciano Spalletti per la trasferta di domani a Udine ...

Intitolata un'aula didattica al professor Giovanni Gigli. Rettore Moriconi : 'La gratitUdine dell'Ateneo per un Maestro' : UMWEB, Perugia. Solenne cerimonia, questa mattina, nella sede didattica della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, al Polo Unico di Sant'Andrea delle Fratte, per l'intitolazione di un'...

Inter - a Udine per ripartire. Coi bianconeri iniziò la crisi : Un girone fa contro l'Udinese iniziò la Grande Frenata. Dopo 23 gare , fra amichevoli e incontri ufficiali, l'Inter incappò nella prima sconfitta stagionale. Arrivava dallo 0-0 con la Juve che la ...