Uber Elevate - Con la Nasa e l' esercito per le auto volanti

(Di mercoledì 9 maggio 2018)vuole solcare i cieli di tutto il mondo. I taxisono stati annunciati ormai da tempo ma durante l'Summit di Los Angeles il colosso dei trasporti ha svelato nuovi dettagli riguardo alle proprie strategie nell'ambito degli eVtol, gli electric vertical take-off and landing vehicles. Con l'per la riduzione del rumore. Tra gli accordi appena annunciati daspicca quello stipulato con l'degli Stati Uniti. L'azienda di San Francisco collaborerà con l'Army's Research, Development and Engineering command per sviluppare un nuovo prototipo di rotore appositamente pensato per i veicoli a decollo e atterraggio verticale. Il progetto, per il quale sarà investito inizialmente un milione di dollari, prevede la realizzazione di un sistema con due rotori sovrapposti controllati da un software. Questa soluzione è pensata per ridurre al massimo il ...