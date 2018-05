turismo | l' 11 maggio a foligno gli stati generali del turismo dell' umbria | verso il

turismo - CNA : 2 - 7 miliardi di giro d'affari con ponte 25 aprile-1° maggio : Teleborsa, - Negli ultimi cinque anni non si erano mai visti così tanti turisti in giro per l'Italia nei giorni del ponte 25 aprile-1° maggio. Nove milioni e mezzo di presenze . Un milione e 600mila ...

Primo maggio - 1 - 2 mln in agriturismo : 10.58 1,2 milioni di persone, tra italiani e stranieri, si siedono a tavola in uno dei 23.000 agriturismi della penisola per il ponte del Primo maggio. E' quanto emerge da una stima Coldiretti, che evidenzia un aumento del 20% rispetto al 2017. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche è la principale ragione della scelta agrituristica. Ma non va dimenticata anche l'offerta di servizi innovativi per gli sportivi, i ...

1° Maggio - Coldiretti : 1 - 2 milioni a tavola in agriturismo - trionfa il souvenir gastronomico : Sono circa 1,2 milioni gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo durante il ponte del primo Maggio per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione in caso di maltempo garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti dalla quale si evidenzia un aumento del 20% rispetto allo scorso ...

1 maggio : assessore turismo - per Veneto si annuncia nuovo record : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) – “I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell’economia ma soprattutto della capacità di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l’appeal che il Veneto esercita nel mercato interno e in quelli esteri, sono già venuti dal recente periodo pasquale, che ...

1 maggio : assessore turismo - per Veneto si annuncia nuovo record (2) : (AdnKronos) – “Nemmeno il tempo di archiviare l’exploit pasquale e stiamo già facendo i conti con il movimento turistico scandito dalle feste del 25 aprile e del Primo maggio, che, stando alle indagini promosse dalle principali categorie imprenditoriali del settore, si prevede rispettivamente in poco meno di otto milioni e in oltre sette milioni il numero dei soli nostri connazionali che si muoveranno su tutto il territorio ...

1 maggio : assessore turismo - per Veneto si annuncia nuovo record (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Da non dimenticare poi che il 20 maggio si celebra la Pentecoste, una delle principali feste in Germania e nei Paesi di lingua tedesca: in molti Länder chiuderanno anche le scuole e in previsione dell’arrivo dei vacanzieri d’oltralpe, gran parte delle strutture ricettive apriranno i battenti, soprattutto sulla costa adriatica, inaugurando così la nuova stagione estiva”, ricorda ...

turismo in Sardegna : boom di visitatori - trasporti straordinari per il 1° Maggio : Feste sarde (Sa die de sa Sardigna) e nazionali (Primo Maggio) fanno fare il pienone di turisti alla Sardegna: negli aeroporti molti stranieri in arrivo, ma anche tanti sardi che scelgono città d’arte italiane con voli prenotati nei mesi scorsi. Molti gli spostamenti interni registrati: dal sud al nord ma soprattutto dal nord verso Cagliari per la festa di Sant’Efisio, quando oltre 5.000 turisti pronti sbarcheranno dalle due navi da ...