Tunisi La farmacista Souad Abderrahim primo sindaco donna

Souad Abderrahim - la farmacista in tailleur prima sindaca di Tunisi : È donna di contraddizioni, Souad Abderrahim. Rappresenta un partito islamico, Ennahda, ma non porta il velo. Veste all’occidentale, spesso in tailleur, e ha puntato molto della sua campagna sulla lotta alla discriminazione di genere. È uno stereotipo al contrario che ha però vinto grazie alle donne e dedicando a loro la vittoria. È la prima sindaca di Tunisi, ufficialmente indipendente, né di destra né di sinistra. Classe 1964, farmacista, ...