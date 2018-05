Tuffi | Grand Prix 2018 | si riparte da Calgary Un’Italia tutta al maschile con

Tuffi - World Serie Kazan 2018 : Cina grande protagonista anche nella seconda giornata : seconda giornate di gare a Kazan nell’ultima tappa delle World Series 2018. Come successo già ieri la Cina ha fatto la parte della grande protagonista, conquistando la vittoria nei 3m metri maschili e nella piattaforma femminile. Successo dei padroni di casa nel sincro misto dalla piattaforma, ma va detto che la Cina non presentava coppie al via. Doppietta cinese dal trampolino maschile con il successo di Siyi Xie (536.60) sul compagno di ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : grande attesa per Chiara Pellacani. Al maschile Francesco Porco vuole essere protagonista : Domani cominciano i Campionati Indoor a Torino. Un appuntamento importantissimo per i Tuffi azzurri, anche perchè si tratta della prima tappa di qualificazione agli Europei di Edimburgo del prossimo luglio. Una manifestazione che potrebbe davvero segnare la definitiva consacrazione di Chiara Pellacani, classe 2002. La romana è probabilmente il talento più cristallino della squadra azzurra e lo scorso anno a soli 14 anni è riuscita a conquistare ...

Tuffi - World Grand Prix Rostock 2018 : Mattia Placidi e Vladimir Barbu estromessi dalla finale della piattaforma : Terza ed ultima giornata della tappa d’apertura del Grand Prix Fina 2018 di Tuffi a Rostock, in Germania. Vladimir Barbu e Michele Placidi non riescono a centrare l’obiettivo della finale dalla piattaforma vinta dal cinese Qiu Bo con 556.70 a precedere il connazionale Tai Xiaohu (498.50) ed il russo Nikita Shleikher (456.05). C’è del rammarico sopratutto per quanto fatto vedere da Barbu nelle eliminatorie mattutine, concluse in ...