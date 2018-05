Trump sfida l' Iran sul nucleare | i possibili scenari della crisi

La sfida di Trump all'Iran : "Fuori dall'accordo nucleare" : Alla fine Donald Trump ha parlato e ha fatto sapere che l'accordo sul nucleare non è stato in grado di difendere gli Stati Uniti. 'Questo contratto ha generato sanzioni economiche all'Iran in cambio ...

Lady Trump e Madame Macron - la vera sfida è a colpi di bianco : Hanno scelto entrambe il bianco la first Lady Melania e la premier dame Brigitte, nel loro incontro alla Casa Bianca al fianco del presidente Donald Trump e del presidente Emmanuel Macron. Melania ha accolto Brigitte con un blazer drappeggiato in doppio crepe-sable' dello stilista americano Michael Kors Collection costa 2.195 dollari, rileva la Cnn.

Artico - la sfida dell'Ong : Trump scolpito nel ghiaccio per dimostrare che il riscaldamento globale esiste : Per mostrare al mondo i cambiamenti nel tempo verrà montata una telecamera che trasmetterà 24 ore su 24 il volto del Presidente. 'Spesso - sostiene Nicolas Prieto , responsabile dell'associazione ...

Clima : la sfida dell’ong - scolpire il volto di Trump su un iceberg : Un gruppo di ambientalisti finlandesi ha lanciato una raccolta fondi per finanziare un’impresa unica nel suo genere: scolpire il volto del presidente Donald Trump in un iceberg dell’Artico. L’obiettivo di dimostrare gli effetti dei cambiamenti Climatici, osservando direttamente in quanto tempo l’opera si scioglierà. Il presidente è tra coloro che mettono in dubbio l’esistenza del global warming: posizione confermata ...

Si apre un altro capitolo Ma la sfida nucleare ora è in mano a Trump : ... l'acqua portata dalle due Coree per innaffiare il pino che i due leader hanno piantato insieme, alla frontiera più militarizzata del mondo. Ma hanno anche marcato un grande cambiamento nei rapporti ...

Merkel sfida Trump sui dazi : “L’Europa investe negli Usa” : Il clima è stato diverso, come peraltro ci si aspettava, perché il rapporto personale di Donald Trump con Angela Merkel non è mai apparso caloroso come quello con Emmanuel Macron. Il risultato, però, è sembrato lo stesso. La cancelliera tedesca ha elogiato il presidente americano per i progressi in Corea del Nord, e ha promesso di assumersi più res...

Melania Trump - il look che sfida Brigitte - e conquista Macron - : WASHINGTON - La politica può aspettare se sotto i riflettori c'è il look. La visita di Stato del presidente francese alla Casa Bianca è prima di tutto una questione d'immagine. Per l'occasione The Donald ha ...

I Pulitzer 2018 sfidano Trump - Wp e Nyt vincono con il Russiagate - : Tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico americano ci sono anche il New York Times e il New Yorker grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Assegnati premi in una ventina di categorie. ...

Programmi TV di stasera - lunedì 16 aprile 2018. Su La7 «Atlantide : Trump – Putin sfida globale» : Vladimir Putin e Donald Trump Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Il Campo del Vasaio – Replica Fiction di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo. Prodotta in Italia. Trama: Montalbano indaga su un omicidio che sembra richiamare antichi rituali mafiosi, e allo stesso tempo deve risolvere un grosso problema al suo commissariato. L’amico Mimì Augello è intrattabile, spesso ...

[Il ritratto] Trump sfida Putin e va alla guerra per far risalire i sondaggi in casa sua : ... una fetta incredibile di 654,6 miliardi su 1300, «per rinnovare il nostro apparato nucleare», come annunciò con grande orgoglio: «Saremo la forza più potente al mondo. Nessuno si avvicinerà al ...

Trump alza la sfida alla Cina : 100 miliardi di nuovi dazi : Si inasprisce, così, il bracio di ferro tra Pechino e Washington, le prime due economie del mondo. 'Anziché rimediare ai suoi comportamenti scorretti - ha tuonato il presidente - la Cina ha scelto di ...

Guerra dazi - Cina contro 128 prodotti Usa/ Ultime notizie - vera sfida a Trump? Pechino sta prendendo tempo : Guerra sui dazi, risposta della Cina su 128 prodotti Usa dopo le sanzioni di Trump: Ultime notizie, Pechino contro la Casa Bianca, colpite frutta e carne di maiale. E il vino italiano..(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:20:00 GMT)