Trump | l' incontro con Kim non sarà al confine Coree

Segretario di Stato USA in Corea del Nord per definire dettagli incontro Trump-Kim - : Lo riferisce l'agenzia sudCoreana Yonhap, citando fonti nell'amministrazione del presidente della Corea del Sud. Inoltre Pompeo potrebbe tornare dalla trasferta in Corea del Nord con tre cittadini ...

Usa - 22/5 incontro Trump-Moon Jae-in : 9.05 Il presidente americano Donald Trump riceverà il presidente sudcoreano Moon Jae-in a Washington il prossimo 22, ha reso noto la Casa Bianca. I due leader continueranno a parlare degli sviluppi nella Penisola coreana in seguito al vertice intercoreano del mese scorso, oltre che del prossimo incontro fra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, che secondo alcuni media dovrebbe tenersi a giugno a Singapore.

In Corea l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : Moon Jae-in ha convinto il leader nord Coreano Kim Jong-un che il luogo migliore per l’incontro con Donald Trump è la

Trump propone incontro con Kim a confine : WASHINGTON, 30 APR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un tweet sembra suggerire il confine fra Nord e Sud Corea quale luogo per l'incontro con Kim Jong Un. "Numerosi paesi sono presi in ...

Trump : incontro con Kim in 3-4 settimane : 8.35 Nel corso del comizio in Michigan, il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha detto che potrebbe incontrare il leader nordcoreano,Kim Jong-un,entro le "prossime tre o quattro settimane", senza fare previsioni circa l'esito dell'incontro. Trump ha inoltre affermato che la Corea del Sud riconosce l'importanza del lavoro svolto dagli Usa per il raggiungimento della pace nella penisola coreana. "Non sono John Kerry che ha chiuso il terribile ...

N-Corea - Trump : lavoriamo a incontro Kim : 17.25 "Le cose procedono molto bene,si lavora per fissare data e luogo per l'incontro con la Corea del Nord". Donald Trump esprime così il suo ottimismo per gli sviluppi sulle Coree, comunicando in un tweet di aver avuto "una lunga e ottima conversazione con il presidente Moon della Corea del Sud" dopo lo storico incontro di ieri tra i due leader coreani. "Ho anche parlato con il primo ministro Abe del Giappone per informarlo dei negoziati in ...

L’incontro Trump-Merkel si conclude con un nulla di fatto/ Gelo sui dazi e sul nucleare Iran : Trump-Merkel, L’incontro poi il Gelo. Sui dazi il presidente USA non cambia idea: “Troppi squilibri ora basta". Nessun passo indietro da parte dell'americano sull'imposte all'UE(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Incontro Trump-Merkel. La cancelliera sui dazi all'Europa : «Il presidente deciderà» : New York - Donald Trump e Angela Merkel hanno discusso le differenze tra Stati Uniti e Europa, dal commercio all'Iran, sfoderando toni più incoraggianti del passato, quando il presidente americano e ...