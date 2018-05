Trump lascia il patto iraniano | ma Francia | Germania e UK lo confermano

Trump lascia l'accordo nucleare con l'Iran. Che succede ora? : ... per fare pressione su Teheran per le attività di destabilizzazione regionale e sostegno al terrorismo, scrive RaiNews L'impatto sull'economia iraniana potrebbe essere davvero importante perché il ...

Trump a Macron : gli Usa lasciano l'accordo sul nucleare con l'Iran : Trump ritira gli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran e ripristina le sanzioni. Lo anticipa, a poche ore dall'annuncio ufficiale, il New York Times, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti ha ...

Trump a Macron : ?gli Usa lasciano l’accordo sul nucleare con l’Iran : Trump ritira gli Stati Uniti dall’accordo con l’Iran e ripristina le sanzioni. Lo anticipa, a poche ore dall’annuncio ufficiale, il New York Times, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la decisione questa mattina al presidente francese Emmanuel Macron....

Trump a Macron : ?gli Usa lasciano l’accordo sul nucleare con l’Iran. Giù il petrolio : Trump ritira gli Stati Uniti dall’accordo con l’Iran e ripristina le sanzioni. Lo anticipa, a poche ore dall’annuncio ufficiale, il New York Times, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la decisione questa mattina al presidente francese Emmanuel Macron....

Nucleare Iran - Rouhani avvisa Trump/ “Se Usa lasciano accordo se ne pentiranno” - il ruolo di Putin : Iran, Hassan Rouhani: “Se USA lasciano accordo Nucleare se ne pentIranno”. La minaccia del presidente Iraniano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:01:00 GMT)

Nucleare Iran - Rouhani avvisa Trump/ “Se gli Usa lasciano l’accordo se ne pentiranno” - la replica di Netanyahu : Iran, Hassan Rouhani: “Se USA lasciano accordo Nucleare se ne pentIranno”. La minaccia del presidente Iraniano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:19:00 GMT)

IRAN - ROUHANI : “USA LASCIANO ACCORDO NUCLEARE? SE NE PENTIRANNO”/ Missione britannica per convincere Trump : IRAN, Hassan ROUHANI: “Se USA LASCIANO ACCORDO nucleare se ne pentIRANno”. La minaccia del presidente IRANiano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:31:00 GMT)

Nucleare Iran - Rohani avverte Trump : “Se lascia l’accordo gli Usa se ne pentiranno” : “Se gli Stati Uniti lasciano l’accordo Nucleare se ne pentIranno”. Questo il messaggio lanciato dal presidente Iraniano Hassan Rohani a meno di una settimana dal 12 maggio, data entro la quale Donald Trump deciderà se confermare l’intesa firmata nel 2015 tra Iran e Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti. “Se l’America lascerò l’accordo Nucleare – ha detto Rohani in un discorso televisivo ...

L’amministrazione Trump ha deciso che migliaia di cittadini dell’Honduras dovranno lasciare gli Stati Uniti entro il 2020 : L’amministrazione Trump ha deciso che 57mila cittadini dell’Honduras arrivati negli Stati Uniti con un permesso umanitario temporaneo dovranno lasciare il paese entro il 2020. La maggior parte di loro era arrivata nel 1998, quando l’Honduras era stato duramente colpito dall’uragano Mitch. The post L’amministrazione Trump ha deciso che migliaia di cittadini dell’Honduras dovranno lasciare gli Stati Uniti entro ...

Guantanamo - prigioniero lascia carcere : è il primo sotto Trump : Ahmed al-Darbi è il primo prigioniero a lasciare Guantanamo sotto la presidenza Trump. Lo riferiscono i media Usa. E' stato mandato in Arabia Saudita, dove è nato, per scontare nove anni, residuo di ...

Lascia consigliere sicurezza Trump : 17.38 Il consigliere alla sicurezza interna del presidente americano Trump, Tom Bossert, ha annunciato le dimissioni. Lo ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, sottolineando che Trump "è grato per l'impegno di Tom per la sicurezza del nostro grande Paese". Le sue dimissioni arrivano il giorno dopo l'insediamento come consigliere alla sicurezza nazionale di John Bolton, nominato al posto di McMaster.

Usa - Trump ordina lo stop alla prassi del "cattura e rilascia" per i clandestini : Il presidente ha chiesto una lista dettagliata di tutte le strutture, comprese quelle militari, che potrebbero essere usate per detenere i clandestini

Usa - Trump ordina lo stop alla prassi del “cattura e rilascia” per i clandestini : Usa, Trump ordina lo stop alla prassi del “cattura e rilascia” per i clandestini Il presidente ha chiesto una lista dettagliata di tutte le strutture, comprese quelle militari, che potrebbero essere usate per detenere i clandestini Continua a leggere

Usa - Trump ordina lo stop alla prassi del 'cattura e rilascia' per i clandestini : Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un memorandum per mettere fine alla prassi del "catch and release" , cattura e rilascia, , in base alla quale gli immigranti illegali sono liberati dopo l'...