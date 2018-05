Trump | fuori da accordo nucleare con l' Iran Teheran | bandiera Usa data alle fiamme in

Trump - Usa fuori da accordo con Iran : ANSA, - NEW YORK, 8 MAG - Gli Stati Uniti uscIranno dall'accoro sul programma nucleare dell'Iran: lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump parlando in diretta tv dalla Casa Bianca. Tutte ...

Iran - Usa fuori da accordo nucleare. Trump : «Regime finanzia il terrore» : È ufficiale, il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell'accordo sul nucleare...

Iran - l’annuncio di Trump : Usa fuori dall’accordo sul nucleare. Tornano le sanzioni : Trump ritira gli Stati Uniti dall’accordo con l’Iran e ripristina le sanzioni. Lo ha confermato il presidente americano questa sera dopo le anticipazioni della stampa Usa. Teheran: decisione illegale. Macron:?dispiaciuti per la decisione americana...

