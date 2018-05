Trump annuncia il ritiro degli Usa dall' accordo In Iran si bruciano le bandiere Usa

Trump annuncia l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo con Teheran sul nucleare : Secondo il presidente degli Stati Uniti, "il regime di Teheran potrebbe portarci sull'orlo di una guerra nucleare"

Iran - Trump pronto ad annunciare l’addio all’accordo sul nucleare : Trump ritira gli Stati Uniti dall’accordo con l’Iran e ripristina le sanzioni. Lo anticipa, a poche ore dall’annuncio ufficiale, il New York Times, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la decisione questa mattina al presidente francese Emmanuel Macron. Casa Bianca ed Eliseo smentiscono che Trump abbia anticipato a Macron la decisione...

ACCORDO NUCLEARE IRAN - Trump annuncia RITIRO/ Francia “lo miglioreremo” : Israele “Teheran vuole distruggerci” : Donald TRUMP e l’ACCORDO sul NUCLEARE: oggi l’annuncio del RITIRO. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'IRAN, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:30:00 GMT)

Trump pronto ad annunciare la decisione sull'accordo nucleare con l'Iran. Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson : "Non va rottamato" : Lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran è appeso a un filo. Donald Trump annuncia su Twitter di aver preso la decisione e che la comunicherà domani in diretta tv dalla Casa Bianca. Poche ore prima, il presidente iraniano Hassan Rohani si era detto pronto a continuare a rispettare l'intesa del 2015 anche con l'uscita degli Usa se almeno l'Europa manterrà gli impegni e fornirà adeguate garanzie alla ...

Usa - Trump annuncia : 'Potrei andare a Gerusalemme per apertura ambasciata' : E ancora: l a politica di Donald Trump verso la Corea del Nord ha 'aperto nuove possibilità'. Lo ha detto la Merkel. È necessario, ha aggiunto la cancelliera, continuare a vigilare sul regime di ...

Boxe - fu condannato 100 anni fa. Trump annuncia il perdono per Jack Johnson : ...05 Donald Trump ha annunciato via twitter di voler procedere con il " perdono presidenziale pieno" nei confronti di Jack Johnson , il primo pugile afroamericano a diventare campione del mondo dei ...

Usa-Corea - Trump annuncia : 'Con Kim Jong Un incontro verso giugno' : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'incontro con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "avrà probabilmente luogo all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose ...

Trump annuncia sanzioni alla Russia. Putin : "Altri attacchi e sarà caos" : Dopo gli attacchi mirati di ieri lanciati da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia in Siria, la tensione internazionale resta alta, con gli Usa che preparano nuove sanzioni contro Mosca e Putin che ...

Siria - Trump annuncia bombardamento con Gran Bretagna e Francia : prime esplosioni vicino Damasco : Il presidente americano Donald Trump ha appena annunciato che gli Usa assieme a Francia e Gran Bretagna hanno iniziato i bombardamenti in Siria. «Il nostro obiettivo è distruggere le...

