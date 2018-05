«Traffico di droga - condannate a venti anni di carcere Genny la carogna» : Non un soldato semplice ma uno in grado di spostare soldi e uomini, di dare ordini, di decidere strategie. Non era uno che aspettava input calati dall'alto, ma uno in grado di imporre le...

Rimini - sgominata banda Traffico droga Spagna-Italia : 6 arresti : Rimini, sgominata banda traffico droga Spagna-Italia: 6 arresti Rimini, sgominata banda traffico droga Spagna-Italia: 6 arresti Continua a leggere

Rimini - Traffico droga : sei arresti : 7.05 Vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Rimini, per l'esecuzione di 6 misure cautelari nei confronti di un gruppo di spacciatori di droga attivi nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Sequestrati copiosi quantitativi di stupefacenti provenienti dalla Spagna, tra cui grosse partite di cocaina, per un giro d'affari di circa 1 milione di euro.

Droga : smantellato Traffico tra Svizzera e Italia : La Polizia di Stato di Verbania sta conducendo una vasta operazione denominata "Santa Cruz" che ha consentito di smantellare un sodalizio criminoso che gestiva un traffico di sostanze stupefacenti in ...

Pistole - coltelli e Traffico di droga : nel Regno Unito la guerra dei codici postali : Un giovane di vent’anni è stato accoltellato ieri a Liverpool. Lo stesso giorno un 17enne è stato ucciso da un colpo di pistola nel Sud di Londra. Una esecuzione. È ormai chiaro che la violenza nel Regno Unito è in aumento, e non solo a Londra, come mostrano i dati della polizia. Cosa sta succedendo?...

NORD ITALIA - Traffico DI DROGA/ Milano - 23 arresti : sequestrati 300 kg stupefacenti - clienti "vip" : TRAFFICO di DROGA nel NORD ITALIA, maxi-operazione a Milano delle forze dell'ordine: sgominata una banda con 22 arresti, sequestrati 300 kg di stupefacenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:31:00 GMT)

Estorsione - Traffico di armi e droga : decine di arresti tra Asti e Alba : Sono 25 gli arrestati tra Astigiani e Cuneese perché accusate di far parte di una organizzazione criminale di stampo ’ndranghetista. ...

In Piemonte è in corso una vasta operazione di polizia con arresti per estorsione - Traffico di armi e Traffico di droga : Da questa mattina nel sud del Piemonte, tra le città di Asti e Alba, è in corso una vasta operazione dei carabinieri per eseguire diversi ordini di custodia cautelare ordinati dal GIP di Torino nell’ambito di un’inchiesta sulla criminalità organizzata. The post In Piemonte è in corso una vasta operazione di polizia con arresti per estorsione, traffico di armi e traffico di droga appeared first on Il Post.

Traffico di droga tra Lombardia - Piemonte e Liguria : 22 arresti : Roma, 3 mag. , askanews, Tra le province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza di ...

«Coca Capitale» - Le Iene entrano nel centro del Traffico di droga di Roma : da Ostia al Laurentino 38 : 'Coca Capitale' è il titolo e il concetto che meglio esprime il movimento di droga nella città di Roma che Le Iene , in onda questa sera su Italia Uno, definisco la 'narco città' . L'inviata Roberta ...

Foggia - 25enne ucciso a colpi di pistola e kalashnikov a Vieste. Ipotesi : “Agguato per controllo Traffico droga” : Sono stati utilizzati un kalashnikov e una pistola per uccidere Antonio Fabbiano, un 25enne ritenuto vicino al clan Raduano, assassinato nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Gargano. Fabbiano è stato colpito all’inguine e al torace. Ricoverato nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è morto dopo poche ore. Nella zona del delitto non vi sono – a quanto si apprende – telecamere di sorveglianza e vi è ...