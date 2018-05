Tour Auto | tre Peugeot al traguardo

Ultraleggero è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore d’autore prima del Tour estivo (audio e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero. Il brano sarà in rotazione radiofonica dall'11 maggio e rappresenta il terzo estratto da D'amore e d'autore dopo Dobbiamo fare luce e Fortuna che ci sei scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, che ha deciso di partecipare al nuovo album di Gianni Morandi in virtù dell'amicizia e della stima che li lega da tanti anni. La canzone è un ...

TERRORISMO - 21ENNE GAMBIA : “LANCIA AUTO SU FOLLA A NAPOLI”/ Alagie Touray - “non ho accettato l’attentato” : TERRORISMO, migrante del GAMBIA arrestato a Napoli, ultime notizie, progettava un attentato. E' stato fermato nelle scorse ore un africano richiedente asilo politico(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:08:00 GMT)

RUDIMENTAL/ Il collettivo autore di “These days” pronto al Tour mondiale (Che tempo che fa) : La fama del collettivo britannico RUDIMENTAL è stata accresciuta dal successo del singolo These Days. Oggi saranno ospiti di Che tempo che fa in attesa del tour mondiale(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:01:00 GMT)

Due 504 in gara al Tour Auto Peugeot 2018" : Al volante di quest'Auto, Nicolas ha vinto tre rally del campionato del mondo, con la berlina nel 1976 in Marocco e due con la coupé nel 1978, l'East African Safari e il Bandama.

Annunciato il Tour di Giuseppe Anastasi - da autore a interprete : biglietti in prevendita : Il tour di Giuseppe Anastasi è ufficiale. Colui che è più noto come autore che come interprete, ha deciso di scendere in campo e organizzare una tournée tutta sua nella quale andrà a supportare i brani del nuovo album rilasciato come solista. autore per Arisa ma anche per tanti altri esponenti della musica italiana, Giuseppe Anastasi ha raggiunto il mercato con un suo disco il 19 gennaio scorso, che ha voluto intitolare Canzoni ravvicinate ...

Morandi - debutta a Rimini il Tour 'D'amore d'autore'. Le immagini del live : In esclusiva a Il Corriere ha ricordato di aver iniziato insieme ai Beatles e di sentirsi, quindi, come Paul McCartney che continua a fare concerti. In effetti, è partito il 24 febbraio da Rimini il ...