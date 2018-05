Tornado Santhià Piemonte – 09 05 2018

retemeteoamatori

: RT @StormchaserUKEU: Pretty cool #Landspout near Santhià in Northwest Italy this afternoon 9th May!!! Photo: Andrea Maccagno via Lorenzo Do… - Granaino_lr : RT @StormchaserUKEU: Pretty cool #Landspout near Santhià in Northwest Italy this afternoon 9th May!!! Photo: Andrea Maccagno via Lorenzo Do… - brymeteo : RT @InMeteo: NEWS: Maltempo : tornado si forma su Santhià, nel vercellese – LE FOTO - gardenmum7 : RT @StormchaserUKEU: Pretty cool #Landspout near Santhià in Northwest Italy this afternoon 9th May!!! Photo: Andrea Maccagno via Lorenzo Do… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Undi intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 09-05-in localitàin provincia di Vercelli. Un piccololandspout (cioè generato non da una supercella) ha interessato le campagne di Collemeto e Galatina nel leccese. Non risultano danni. Foto e Video dell’evento