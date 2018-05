Torino | operato muore schiacciato da una ruspa mentre era al lavoro in una cava

Torino - rubavano preziosi e denti d’oro dai cadaveri : 15 operatori del cimitero ai domiciliari : Spogliavano i cadaveri di orecchini, bracciali, collane e altri preziosi posti addosso al feretro. Compresi i denti d’oro. Per questo quindici operatori cimiteriali del “Parco” di Torino sono finiti agli arresti domiciliari dopo la denuncia dell’amministratrice delegata e l’inchiesta condotta dal pm Gianfranco Colace. Gli “sciacalli” sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla ...

Torino - Niang operato : le ultime dall’infermeria : “M’Baye Niang è stato operato oggi per la riduzione della frattura al naso. L’intervento chirurgico, eseguito all’ospedale di Chivasso dal Professor Libero Tubino, è perfettamente riuscito”. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale del Torino, Torinofc.it, in merito all’operazione di stamane di Niang. Il calciatore dopodomani potrà già allenarsi con la squadra, ma difficilmente sarà uno tra i titolari scelti da Mazzarri per ...